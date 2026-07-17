10. un 11. jūlijā Zentenes muižā, Tukuma novadā, norisinājās jaunās mūzikas festivāls "FĀZE '26", kas divu dienu garumā piedāvāja 24 koncertus uz divām skatuvēm un kļuva par satikšanās vietu jaunajiem Latvijas mūziķiem, klausītājiem un kultūras interesentiem.
Divu dienu laikā uz abām festivāla skatuvēm uzstājās Laika suns, Bel Tempo, Alejas, Idille, Gapoljeri, Keitija Bārbale, Tante gaida, YŪT, Revolvika, Atkala, Tipa, Zvīņas, Tepat un daudzi citi Latvijas mākslinieki.
Līdzās koncertiem festivāla teritorijā bija apskatāma platformas "de.ģenerācija" mākslas izstāde, darbojās partneru aktivitātes, kā piemēram, henna, sejas apgleznošana, masāžas un citas aktivitātes, ēdināšanas zona un telšu pilsētiņa. Visu nedēļas nogali Zentenes muižu piepildīja brīva, draudzīga un radoša atmosfēra, ko novērtēja gan apmeklētāji un mākslinieki, gan ēdinātāji.
"FĀZE vienmēr ir bijusi vieta, kur atklāt jaunu Latvijas mūziku. Mums ir prieks, ka arī šogad festivālā satikās tik daudz talantīgu mākslinieku un cilvēku, kuri ir gatavi iepazīt ko jaunu. Paldies ikvienam, kurš bija daļa no FĀZE '26!" saka festivāla organizatori.
Jau vairāk nekā četrus gadus "FĀZE events" veido platformu jaunajiem Latvijas mūziķiem, un arī šogad festivāls apliecināja savu galveno ideju — būt par tramplīnu jaunajiem māksliniekiem un vietu, kur klausītāji atklāj savus nākamos iecienītākos izpildītājus.
Paralēli festivāla organizēšanai "FĀZE events" turpina attīstīt arī savas digitālās platformas, kas sniedz papildu atbalstu Latvijas mūziķiem. Nākotnē biedrība plāno pilnveidot mūziķu zīmolpreču jeb merch platformu un biļešu tirdzniecības risinājumu, lai māksliniekiem būtu ērtāk sasniegt savu auditoriju, attīstīt savu zīmolu un patstāvīgi veidot ciešāku saikni ar klausītājiem.
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