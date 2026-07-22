KNAB un Eiropas Prokuratūra veic kratīšanas Bauskas un Jelgavas slimnīcās

Pašlaik neviens slimnīcas darbinieks nav atstādināts no pienākumu pildīšanas. Slimnīca turpina strādāt un sniegt pakalpojumus pilnā amērā. "Pacientu apkalpošana slimnīcā nav traucēta," uzsvēra Barloti.
Arī SIA "Bauskas slimnīca" sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Lāsma Vindule aģentūrai LETA apliecināja, ka KNAB darbinieki slimnīcā šodien ir veikuši procesuālas darbības, taču sniegt plašāku informāciju ir aizliegts. Slimnīca sadarbojas ar tiesībsargājošo iestādi.
Slimnīcas vadītāji nav atstādināti no pienākumu pildīšanas un slimnīca turpina nodrošināt pacientiem visus pakalpojumus,
norādīja Vindule.
Savukārt bijušais Jelgavas slimnīcas vadītājs Rinalds Muciņš aģentūrai LETA teica, ka, visticamāk, situācija jāvērtē kopumā, jo šajā nozarēs tirgus ir specifisks, tajā spēlētāju ir maz un katrs cenšas pārdot savas preces kā unikālas. Viņaprāt, diskutablas situācijas var rasties šaurā tirgus piedāvājuma un sarežģītības dēļ.
Pēc viņa vārdiem, veidojas situācijas, kad iepērkot unikālu produktu līniju, tā nav savietojama ar citu uzņēmumu ražojumiem, tādēļ būtu nepieciešama standartizācija.
Muciņš piebilda, ka viņam pašlaik ir grūti komentēt notikušo Jelgavas slimnīcā. Kamēr viņš ir bijis tās vadītājs, viņam neesot bijis aizdomu pret darbiniekiem. Visi iepirkumi bijuši publiski un procedūras ievērotas. Taču pilnībā nekad nevarot izslēgt, ka iepirkumu sistēmā kāds rīkojies negodīgi.
Muciņu tiesībsargājošās iestādes neesot uzrunājušas vai aicinājušas sniegt kādu informāciju.
KNAB 21. maijā veicis kriminālprocesuālās darbības trijos kriminālprocesos, kas saistīti ar iespējamu Vidzemes slimnīcas, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) amatpersonu īstenotu prettiesisku vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru četros publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija, iespējams, bija pielāgota konkrēto medicīnas preču piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3 679 964 eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, informēja KNAB.
Kriminālprocesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp Vidzemes slimnīcā, TOS un PSKUS.
Toreiz paziņots, ka četrām kriminālprocesos iesaistītajām personām, tostarp divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem, ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai no kriminālprocesos iesaistītajām personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, pavēstīja KNAB.
Kriminālprocesus, kas saistīti ar Vidzemes slimnīcas un TOS rīkotajiem iepirkumiem, sāka Eiropas Prokuratūra (EPPO) uzreiz pēc tam, kad KNAB iegūtos materiālus par iespējamām pretlikumībām atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām nosūtīja izvērtēšanai prokuratūrai. Pēc lietu uzsākšanas EPPO nodeva tās izmeklēšanai KNAB.
Kriminālprocesu, kurā iesaistīta Vidzemes slimnīca, EPPO sāka 30. martā aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu.
Savukārt kriminālprocesu, kurā iesaistīta TOS, EPPO sāka 8. aprīlī par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
Trešais no izmeklētajiem kriminālprocesiem ir saistīts ar iespējamu likumpārkāpumu PSKUS. Šo kriminālprocesu KNAB sāka 9. aprīlī aizdomās par iespējamu prettiesiska labuma — apmaksāta mācību brauciena — pieprasīšanu un pieņemšanu, ko izdarījis iestādes darbinieks, kas nav valsts amatpersona.
Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto" vēstīja, ka kriminālprocesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un TOS, figurē viens un tas pats piegādātājs — "Arbor Medical korporācija". Vienlaikus "Arbor Medical korporācijas" vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas saistītas ar uzņēmumu.
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