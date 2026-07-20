Kenijas Augstākā tiesa noraidījusi prasību piešķirt rastafariešiem tiesības lietot marihuānu reliģisku iemeslu dēļ. Viņi izmanto marihuānu kā daļu no savas meditācijas un gadiem ilgi gaidīja tiesas lēmumu, vai drīkst lietot šo augu saskaņā ar konstitucionālajām tiesībām uz ticības brīvību.
Tomēr tiesa lēma, ka kopiena nav spējusi pierādīt, kādā veidā valsts narkotiku apkarošanas likumi ierobežo viņu reliģisko brīvību, un prasība pilnībā noraidīta.
Tienesis gan piebilda, ka plašā marihuānas lietošana izklaides nolūkos Kenjā liecina, ka “pašreizējais stāvoklis šķiet neuzturams” un ir nepieciešamas “atklātas sarunas par marihuānu un to, kurā virzienā mums būtu jādodas”.
Saskaņā ar 1994. gada likumu Kenijā par marihuānas uzglabāšanu var sodīt ar nebrīvi līdz desmit gadiem un ievērojamu naudas sodu. Rastafarieši apgalvo, ka policija to regulāri izmanto, lai viņus vajātu.
Šai kopienai ir īpaša saikne ar Kenijas vēsturi, viņu vizuālais veidols izceļas ar dredos sapītiem matiem. Tādus nēsāja arī daudzi Mau Mau – Kenijas neatkarības cīnītāji, kuri 20. gadsimta 50. un 60. gados karoja pret Lielbritānijas koloniālo varu. Kenija faktiski atzina rastafari kustību tikai 2019. gadā, kad tiesa lēma, ka audzēknes izslēgšana no skolas viņas dredu dēļ ir pārkāpusi viņas reliģiskās tiesības.
Precīzs skaits nav zināms, taču tiek uzskatīts, ka rastafariānisms, kas uzsver misticismu un panāfrikānismu, Kenijā kļūst arvien populārāks, īpaši jauniešu vidū. Lielākā daļa rastafariešu uzturā nelieto dzīvnieku izcelsmes produktus un uzskata, ka pārtikai jābūt dabiskai, audzētai bez jebkādām ķimikālijām. Tie rastafarieši, kas tomēr ēd zivis vai citus produktus Vecajā Derībā atļautus produktus, atsakās no cūkgaļas, vēžveidīgajiem, alkohola un tabakas. Neiztrūkstošs rastafariānisma elements ir regeja mūzika.
Kustība aizsākās 1930. gados Jamaikā trūcīgajos slāņos, pamatā bija politiskā aktīvista Markusa Gārvija melnādaino pašapziņas un panafrikānisma idejas. Izšķirošais notikums bija Etiopijas imperatora Hailes Selasi I kronēšana 1930. gadā, ko kustības aizsācēji uzskatīja par pravietojuma piepildījumu – tikšot kronēts melnādains ķēniņš, kurš būs Atbrīvotājs.
Pirms sēšanās tronī valdnieka vārds bija Ras Tafari Makonens, vēlāk oficiālie tituli bija Ķēniņu Ķēniņš, Kungu Kungs un Jūdas cilts lauva. Jamaikieši, kuri lasīja Bībeli, šajos titulos un Gārvija vārdos saskatīja pravietojuma piepildījumu par melnādaino Mesiju.
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