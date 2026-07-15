Naudas nepietiek visām iecerēm — valdība pārskatīs rīcības plānu

Valdības definētās prioritātes arvien paliks spēkā esošas, un viss, kas izriet no deklarācijas 52 darbiem, rīcības plānā tiks saglabāts, uzsvēra Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš norādīja, ka, apzinoties vēlēšanu tuvumu un koalīcijas partneru vēlmi realizēt iniciatīvas bez finanšu avota, ir uzdevis Valsts kancelejai salabot valdības rīcības plānu, ņemot vērā finanšu iespējas un laika rāmi.
"Valdības rīcības plāns ir jāprecizē, ņemot vērā finanšu ietekmi un tā īstenošanai paredzēto laiku," uzsver Kulbergs.
Premjers atzīmēja, ka šai valdībai, atšķirībā no citām, ir ļoti skaidrs darbības termiņš, kurā jāpaveic reāli padarāmi darbi ar konkrētiem rezultātiem.
"Esam vienojušies, ka līdz nākamajai Ministru kabineta sēdei Valsts kanceleja sagatavos atjauninātu valdības rīcības plānu," stāstīja Kulbergs.
Ministru kabinets (MK) šonedēļ vēl nelēma par Kulberga valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot, pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS).
Kučinskis informēja, ka plāns nedēļas laikā tiks precizēts, ņemot vērā, ka tam ir ļoti augsta fiskālā ietekme, kas neesot reāla šajā budžetā.
Atliktajā rīkojumā noteikts, ka ministrijām, Valsts kancelejai un Konkurences padomei, plānojot un īstenojot valdības rīcības plānā iekļautos pasākumus, jāievēro attiecīgā gada likumā par valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta plānu paredzētais finansējuma apmērs.
Minētajām iestādēm jānodrošina valdības sociālo un sadarbības partneru un nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju iesaiste rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanā.