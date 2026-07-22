Stiprās lietusgāzes pirmdien applūdināja daudzus ceļus un ielas, apgrūtinot transporta kustību.
Pašvaldības un "Latvijas valsts ceļi" ziņo, ka lietavas nodarījušas postījumus ceļiem Ventspils novadā, Talsu novadā. Pirmdien Rīgā applūduša sliežu ceļa dēļ uz laiku bija apstājusies 7. un 14. maršruta tramvaju kustība, lietavu dēļ pirmdienas pievakarē bija applūduši Krasta ielas, Brīvības gatves un Vesetas ielas posmi. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka pirmdien un naktī no pirmdienas uz otrdienu ciklons Latvijā atnesa stipru lietu, un vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojumu stacijās pirmdien nolijusi mēneša norma. Arī trešdien daudzviet Latvijā līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
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