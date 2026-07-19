Dodoties ciemos pie sava elka – Liepājas teātra aktiera Edgara Pujāta –, 360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Magone Liedeskalna ne tikai bauda saimnieka viesmīlību, bet arī atklāj ko tādu, kas Edgaru patiesi pārsteidz.
Kamēr abi mielojas ar paša Pujāta vārīto zupu un sarunājas par dzīvi un radošumu, Magone pēkšņi atklāj, ka viņas kontā jau ir četras izdotas dzejas grāmatas, turklāt ar to viss nebeidzas – vēl trīs manuskripti jau gaida savu kārtu.
Edgars sākumā pat notur dzirdēto par joku un izbrīnīts pārjautā, vai tiešām grāmatu ir tik daudz. Taču vēl lielāks pārsteigums seko brīdī, kad saruna ievirzās par finansējumu.
“Nu, tev labi sponsori,” nosaka aktieris.
Magones atbilde ir zibenīga: “Par savu naudu. Kādi sponsori? Strādāju, saņemu naudu un ieguldu projektā.”
Viņa neslēpj, ka savus literāros projektus finansē pati, soli pa solim ieguldot tajos pašu nopelnīto. Tikmēr Magone arī dod mājienu, ka ar Edgaru labprāt sadarbotos ne tikai pie pusdienu galda, bet arī uz skatuves.
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