Tuvojoties kapusvētkiem, 360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Margarita Kolosova kopā ar dēlu Aivaru dodas sakopt ģimenes kapavietas. Darbojoties kapsētā, abi ne tikai rūpējas par tuvinieku piemiņu, bet arī pārrunā notikumus, kas pēdējā laikā satraukuši Latgales iedzīvotājus.
Kolosovu ģimenes kapos atdusas vairāki Margaritai ļoti tuvi cilvēki – mamma, vecvecāki, vecākais brālis un arī meitiņa, kura nedēļu pirms dzemdībām piedzima nedzīva.
Sakopjot kapavietas, viņa secina, ka karstā laika dēļ puķes jau paspējušas novīst un pirms kapusvētkiem tās nāksies nomainīt.
Tomēr sarunas laikā mātes un dēla domas aizvirzās arī pie nesenajiem dronu pārlidojumiem Latgales pusē. Margarita neslēpj satraukumu par drošības situāciju un atzīst, ka cilvēki, kuri dzīvo citviet Latvijā, ne vienmēr spēj saprast vietējo bažas.
“Aivars ir Rīgā. Tie, kas dzīvo Rīgā vai tālāk no Latgales, varbūt nevar saprast, kāpēc mēs te uztraucamies,” saka Margarita.
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