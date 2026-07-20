Mūziķis Rūdolfs Rācenājs klausītājiem nodod savu jaunāko veikumu "Tavā adresē" — dziesmu par grūtām izvēlēm, attiecību katarsēm, kompromisiem un jaunības maksimālismu.
""Tavā adresē" ir stāsts par prioritātēm, pārpratumiem un jautājumu: kā būtu, ja būtu? Tā ir dziesma par mūsu izvēļu sekām un ceļiem, kas ne vienmēr izrādās tie pareizie," komentē dziesmas autors. Pirmie melodiskie aizmetņi šim skaņdarbam radušies pirms astoņiem gadiem, kad mūziķim bija tikai 16 gadi. Tolaik dziesma skanēja pavisam citādāk — akustiski un ar cita dzejnieka vārdiem.
"Lai arī bieži neizpildīta un teju vai "pastumta malā", laiku no laika dziesma tomēr uzstājīgi alka pēc otrās iespējas un nonākšanas pie klausītāja. Caur šodienas prizmu rakstītais teksts kombinācijā ar melodiju, kurā iekodēts pusaudža gadu naivums un optimisms, realizējies svaigā singlā, kuru ar prieku nododu jums, dārgie klausītāji!" par dziesmas tapšanu stāsta Rūdolfs.
Rūdolfs Rācenājs kā solo mākslinieks iepriekš izdevis singlus "Vakars", "Novembra lapa", "Citi visumi (Tavos matos)", "Mans baltais limuzīns" un "Skaļāk" un turpina veidot savu muzikālo rokrakstu, eksperimentējot ar dažādu žanru kombinācijām un stāstiem.
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