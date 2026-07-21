Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde saistībā ar huligāniskām darbībām, tostarp automašīnu bojāšanu, lūdz sabiedrības palīdzību video redzamo jauniešu atpazīšanā.
Policija aicina atsaukties ikvienu, kurš atpazīst video redzamos jauniešus vai zina viņu atrašanās vietu. Tāpat likumsargi aicina pašus video redzamos jauniešus sazināties ar policiju.
Informāciju iespējams sniegt, zvanot pa tālruni 67086327 vai 112, kā arī rakstot uz e-pasta adresi austris.smits@riga.vp.gov.lv.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu