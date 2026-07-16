Dzejniece un šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Magone Liedeskalna dalās ar jaunumiem par savu ikdienu, ceļojumiem un dzīvi ārpus kameras vasarā. Viņa arī reaģē uz cilvēku pārmetumiem, ka nestrādā, bet tikai bauda atpūtu, atklājot, kādi ir viņas patiesie ienākumu avoti.
“Cilvēki man raksta un brīnās – Magone taču nekur nestrādā! Nevienu darbu nedara! Kā var ceļot?,” stāsta dzejniece, norādot, ka viņas pamatdarbs vasarā ir sēņošana.
Magone pauž, ka liela daļa komentāru kritizē viņu gan gadījumos, kad viņa ceļo ar bērniem, gan tad, kad atpūtu izvēlas baudīt bez tiem.
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