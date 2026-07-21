"Karstums palielina slodzi sirdij, jo organismam ir jāatdzesējas, un atdzesēšanās notiek paplašinot asinsvadus. Savukārt, ja asinsvadi paplašinās, tas liek sirdij sūknēt asinis daudz vairāk, pumpēt straujāk un sirds ātrāk nogurst," par to, kā vasaras karstums ietekmē sirdi un asinsrites sistēmu, TV24 raidījumā stāsta RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.
Skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu