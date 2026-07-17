PTAC piemēro "DelfinGroup" 285 000 eiro sodu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 285 000 eiro sodu nebanku kreditētājam AS "DelfinGroup", liecina PTAC publiskotā informācija.
PTAC secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir īstenojusi profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, būtiski negatīvi ietekmējot patērētāja ekonomisko rīcību.
Pēc PTAC skaidrotā, kompānija pieļāvusi būtisku pārkāpumu, neievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto pienākumu, proti, veicot patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu, kompānija neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredītinformācijas birojiem, tādējādi nesaņemot pilnu informāciju un nepienācīgi izvērtējot patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, kad kredīti izsniegti daļai tādu patērētāju, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, un ļaujot daļai no patērētāju uzņemties pārmērīgas kredītsaistības.
PTAC lēmumā arī norādīts, ka, konstatējot atkārtotu pārkāpumu, PTAC ir tiesīgs lemt par kompānijai izsniegtās licences darbības apturēšanu.
Lēmumu "DelfinGroup" var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
PTAC skaidro, ka centrs, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, kā arī ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, vērtēja "DelfinGroup" īstenotās komercprakses, veicot patērētāju spēju atmaksāt kredītu izvērtēšanu, atbilstību regulējuma prasībām.
Vienlaikus PTAC atzīmē, ka
"DelfinGroup" ir apliecinājusi, ka no 2025. gada 30. septembra izmanto visus kredītinformācijas birojus, tādējādi PTAC samazinājis piemērojamās soda naudas apmēru par 5%.
Procentos soda naudas apmērs veido 0,46% no kompānijas 2025. gada apgrozījuma un 4,16% no 2025. gada peļņas pēc nodokļiem, kas uzskatāms par samērīgu soda naudas apmēru, ņemot vērā izdarīto pārkāpumu un tā ietekmi, piebilsts PTAC lēmumā.
Savukārt "DelfinGroup" aģentūrai LETA norādīja, ka, neskatoties uz to, ka jau vairāku gadu garumā nozare aicinājusi PTAC virzīt nepieciešamās izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, sakārtojot kredītinformācijas biroju datu izmantošanas kārtību attiecībā uz patērētāju kredītsaistību informācijas iegūšanu, PTAC izvēlas sodīšanas, nevis dialoga taktiku. Tādējādi "DelfinGroup" sodīts par sešus gadus senu lietu.