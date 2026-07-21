Reģionālā autoceļa Sloka-Talsi (P128) posms starp Dursupi un Laucieni pirmdienas, 20. jūlija, lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, norādīja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Kompānijā skaidroja, ka reģionālā autoceļa Sloka-Talsi bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tādējādi tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi.
Uzņēmumā informē, ka stipro lietavu dēļ Talsu apkārtnē applūduši un izskaloti trīs autoceļu posmi, kas patlaban ir slēgti, un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem.
Tostarp posmu starp Dursupi un Laucieni var apbraukt pa vietējiem autoceļiem Stende-Lauciene-Mērsrags (V1401) un Valdemārpils-Pļavas-Sviķi (V1410).
Tāpat ir slēgts vietējā autoceļa Liepkalni-Stumbri (V1379) posms pie Dursupes upes. Apbraukšana iespējama pa ceļiem Liepkalni-Stumbri un Kandavas stacija-Oksle-Dursupe (V1431).
Slēgts arī vietējā autoceļa Vēži-Garlene (V1415) posms no Pļavupes līdz krustojumam ar autoceļu Stende-Lauciene-Mērsrags. Apbraukšana iespējama pa autoceļu Sloka-Talsi, Sārcene-Lauciene-Sabiles stacija (V1397) un Talsi-Šķēde-Okte (V1407).
LVC norādīja, ka izskalojumi ir novēroti arī uz citiem autoceļiem Talsu un Ventspils apkārtnē, piemēram, uz autoceļa Ugāle-Blāzma-Ance (V1311), uz autoceļa Talsi-Gravas-Ģibuļi (V1404) pie Dundurmeža un uz autoceļa Pastende-Iliņi-Spāre (V1385). Bojājumu vietās ceļa uzturētāji veic darbus, satiksme var būt organizēta pa vienu joslu.
Izskalojumus uz autoceļiem ar grants segumu ceļa uzturētāji sāka labot otrdien.
LVC inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas.
Par izskalojumiem un applūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotājus aicina ziņot, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.
Jau vēstīts, ka vakardienas intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes dzirnavezers un ūdens straume appludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus.
"Latvijas valsts ceļi" vispirms vakar ap plkst. 23 ziņoja, ka Talsu novadā, netālu no Dursupes ciema, applūdis vietējais ceļš Liepkalni-Stumbri, kura apbraukšanai jāizmanto ceļi Liepkalni-Stumbri, Kandavas stacija-Oksle-Dursupe un Sloka-Talsi.
Savukārt vēlāk ap plkst. 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā applūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka-Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende-Lauciene-Mērsrags un Valdemārpils-Pļavas-Sviķi.
Vēlāk aculiecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka-Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārrauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi.
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