Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai krimināllietu, kurā kāda sieviete apsūdzēta par dzērumā izdarītu slepkavību, informēja prokuratūra.
Persona 2025. gada novembrī, atrodoties alkohola ietekmē, savā dzīvesvietā Ogrē, dusmu vadīta un agresijas uzplūdā, nolūkā nonāvēt cietušo tīši ar nazi izdarīja piecus dūrienus cietušā galvas, kakla un krūšu kurvja apvidū.
Gūto ievainojumu rezultātā cietušais mira notikuma vietā.
Apsūdzētā savu vainu atzinusi daļēji, norādot, ka atzīst cietušajam nodarītos miesas bojājumus, taču noliedz, ka viņai bijis nolūks cietušo nonāvēt.
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