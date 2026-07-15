Latvijas skolēni Starptautiskajā fizikas olimpiādē Kolumbijā izcīnījuši vienu sudraba medaļu, trīs bronzas medaļas un vienu atzinības rakstu, informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).
Tas ir viens no labākajiem Latvijas izlases sasniegumiem pēdējo gadu laikā.
Latvijas Izlasi veidoja pieci Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni no 11. un 12. klasēm. Sudraba medaļu izcīnīja Romans Jemeļjanovs. Bronzas medaļas ieguva Kristaps Lopatko, Vladimirs Lavrinovičs un Marks Širokijs, bet atzinības rakstu saņēma Raivo Kruks.
Šogad olimpiādē piedalījās aptuveni 400 skolēnu no 85 valstīm. Dalībnieki risināja sarežģītus teorētiskos un eksperimentālos fizikas uzdevumus.
Baltijas valstu konkurencē Latvijas komanda izcīnīja par vienu bronzas medaļu vairāk nekā Igaunija, savukārt Lietuva ieguva vienu zelta un vienu bronzas medaļu.
Latvijas komandu olimpiādei sagatavoja Latvijas Universitātes pētnieks un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs Aleksandrs Sorokins, bet sacensībās komandu vadīja Latvijas Universitātes docents Jānis Cīmurs kopā ar Sorokinu.
Starptautiskā fizikas olimpiāde ir viena no prestižākajām skolēnu zinātnes sacensībām pasaulē, un Latvija tajā piedalās kopš 1996. gada.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu