Eiropas Prokuratūra (EPPO) iesniegusi tiesā lietu pret kādu Latvijas lauksaimnieku, kuru tur aizdomās par Eiropas Savienības (ES) līdzekļu izkrāpšanu vairāk nekā 120 000 eiro apmērā.
EPPO lauksaimnieku apsūdz par 122 725 eiro izkrāpšanu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EAFRD) robotizēta slaukšanas aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai. Saistībā ar to viņam izvirzītas apsūdzības par krāpšanu atbildību pastiprinošos apstākļos un nepatiesas informācijas un dokumentu iesniegšanu ar ES finansējumu saistītā procedūrā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka apsūdzētais 2024. gadā pieteicies kompensācijai par lauksaimniecības investīciju projektā iegādātu un uzstādītu slaukšanas iekārtu, taču izmeklētāji noskaidroja, ka nav veikta pienācīga aprīkojuma montāža, tas nav izmantojams un nekad nav lietots paredzētajām lauksaimniecības darbībām.
Kā pamatojumu savai prasībai finansējuma saņemšanai apsūdzētais iesniedzis safabricētu video, radot iespaidu, ka aprīkojums ir pilnībā izmantojams. Lauksaimnieks arī centies maldināt inspektorus klātienes vizītes laikā, apgalvojot, ka iekārta ir nesen atslēgta nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ.
Visas iesaistītās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, kamēr to vaina nav pierādīta kompetentās Latvijas tiesās, uzsver EPPO.
EPPO uzdevums ir izmeklēt, saukt pie atbildības un nodot tiesai noziegumus, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm.
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