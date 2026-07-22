"Luminor" pāriešana "OTP Bank" īpašumā var ietekmēt bankas reputāciju Baltijā

Pēc pāriešanas Ungārijas bankas "Országos Takarék Pénztár" ("OTP Bank") īpašumā, "Luminor Bank" sabiedrības un klientu uztverē kļūs par "OTP grupas" daļu, tādēļ iespējamās reputācijas sekas var skart arī bankas darbību Baltijā, norādīja Latvijas Universitātes Banku augstskolas asociētā profesore un vecākā pētniece Jekaterina Kuzmina.
Viņa skaidroja, ka "OTP Bank" plānotā "Luminor Bank" iegāde ir stratēģiski pamatots, taču reputācijas ziņā sarežģīts darījums. Ja darījums tiks īstenots, "Luminor Bank" pāries no finanšu investoriem pie stratēģiska īpašnieka, kas teorētiski ir labs risinājums.
""OTP Bank" motivācija arī ir skaidra — ar vienu darījumu banka ienāktu visās trijās Baltijas valstīs, palielinātu grupas kopējos aktīvus par aptuveni 13%. "OTP Bank" akcijas pēc darījuma izziņošanas pieauga, kas rāda sākotnēji pozitīvu investoru vērtējumu," norādīja Kuzmina.
Viņa atgādināja, ka šis nav pirmais "OTP Bank" mēģinājums iegūt kontroli pār "Luminor Bank" — 2024. gadā "OTP Bank" kopā ar "UniCredit" bija starp potenciālajiem pircējiem, taču darījums toreiz nenotika.
"Publiski pieejamā informācija neļauj apgalvot, ka izšķirošais šķērslis bija tieši toreizējās [Ungārijas premjerministra Viktora] Orbāna valdības ciešās attiecības ar Krieviju, tomēr tas bija viens no darījuma politiskajiem un reputācijas riskiem. Pēc 2026. gada vēlēšanām un proeiropeiskākas valdības nākšanas pie varas Ungārijas politiskais fons ir mainījies, tādēļ šis risks ir mazinājies, tomēr nav pilnībā izzudis," skaidroja Kuzmina.
Viņa uzsvēra, ka
joprojām aktuāls ir risks, kas saistīts ar pašas "OTP Bank" darbību Krievijā.
"OTP Bank" Krievijas meitasbankas aktīvi 2026. gada pirmajā ceturksnī bija par 15% lielāki nekā gadu iepriekš, bet tās neto peļņa — 50,4 miljardi forintu (138,79 miljoni eiro). Tādēļ Krievijas darbība nav tikai vēsturisks mantojums — tā joprojām ir nozīmīgs grupas peļņas avots.
Kuzmina atzīmēja, ka darbība Krievijā pati par sevi nenozīmē sankciju pārkāpumu. "OTP Bank" norāda, ka ievēro starptautiskās sankcijas, ir pārtraukusi uzņēmumu kreditēšanu Krievijā un pēc iebrukuma Ukrainā mēģinājusi Krievijas biznesu pārdot.
"Ja darījums tiks apstiprināts, "Luminor Bank" sabiedrības un klientu uztverē kļūs par "OTP Bank" grupas daļu, tādēļ iespējamās reputācijas sekas var skart arī bankas darbību Baltijā. Šis jautājums var būt īpaši būtisks valsts sektoram, aizsardzības nozarei, pensiju līdzekļu pārvaldītājiem un starptautiskiem uzņēmumiem," norādīja Kuzmina, paužot cerību, ka Baltijā uzraugošas institūcijas neaprobežosies tikai ar formālu juridisko atbilstību, sniedzot savu vērtējumu.