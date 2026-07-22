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#baltija #bankas #es #ģeopolitika #investīcijas #krievija #nauda #uzņēmēji

"Luminor" pāriešana "OTP Bank" īpašumā var ietekmēt bankas reputāciju Baltijā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 22. jūlijs, 10:56
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2026. gada 22. jūlijs, 10:56
Luminor.
Luminor.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Pēc pāriešanas Ungārijas bankas "Országos Takarék Pénztár" ("OTP Bank") īpašumā, "Luminor Bank" sabiedrības un klientu uztverē kļūs par "OTP grupas" daļu, tādēļ iespējamās reputācijas sekas var skart arī bankas darbību Baltijā, norādīja Latvijas Universitātes Banku augstskolas asociētā profesore un vecākā pētniece Jekaterina Kuzmina.

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Viņa skaidroja, ka "OTP Bank" plānotā "Luminor Bank" iegāde ir stratēģiski pamatots, taču reputācijas ziņā sarežģīts darījums. Ja darījums tiks īstenots, "Luminor Bank" pāries no finanšu investoriem pie stratēģiska īpašnieka, kas teorētiski ir labs risinājums.

""OTP Bank" motivācija arī ir skaidra — ar vienu darījumu banka ienāktu visās trijās Baltijas valstīs, palielinātu grupas kopējos aktīvus par aptuveni 13%. "OTP Bank" akcijas pēc darījuma izziņošanas pieauga, kas rāda sākotnēji pozitīvu investoru vērtējumu," norādīja Kuzmina.

Viņa atgādināja, ka šis nav pirmais "OTP Bank" mēģinājums iegūt kontroli pār "Luminor Bank" — 2024. gadā "OTP Bank" kopā ar "UniCredit" bija starp potenciālajiem pircējiem, taču darījums toreiz nenotika.

"Publiski pieejamā informācija neļauj apgalvot, ka izšķirošais šķērslis bija tieši toreizējās [Ungārijas premjerministra Viktora] Orbāna valdības ciešās attiecības ar Krieviju, tomēr tas bija viens no darījuma politiskajiem un reputācijas riskiem. Pēc 2026. gada vēlēšanām un proeiropeiskākas valdības nākšanas pie varas Ungārijas politiskais fons ir mainījies, tādēļ šis risks ir mazinājies, tomēr nav pilnībā izzudis," skaidroja Kuzmina.

Viņa uzsvēra, ka

joprojām aktuāls ir risks, kas saistīts ar pašas "OTP Bank" darbību Krievijā.

"OTP Bank" Krievijas meitasbankas aktīvi 2026. gada pirmajā ceturksnī bija par 15% lielāki nekā gadu iepriekš, bet tās neto peļņa — 50,4 miljardi forintu (138,79 miljoni eiro). Tādēļ Krievijas darbība nav tikai vēsturisks mantojums — tā joprojām ir nozīmīgs grupas peļņas avots.

Kuzmina atzīmēja, ka darbība Krievijā pati par sevi nenozīmē sankciju pārkāpumu. "OTP Bank" norāda, ka ievēro starptautiskās sankcijas, ir pārtraukusi uzņēmumu kreditēšanu Krievijā un pēc iebrukuma Ukrainā mēģinājusi Krievijas biznesu pārdot.

"Ja darījums tiks apstiprināts, "Luminor Bank" sabiedrības un klientu uztverē kļūs par "OTP Bank" grupas daļu, tādēļ iespējamās reputācijas sekas var skart arī bankas darbību Baltijā. Šis jautājums var būt īpaši būtisks valsts sektoram, aizsardzības nozarei, pensiju līdzekļu pārvaldītājiem un starptautiskiem uzņēmumiem," norādīja Kuzmina, paužot cerību, ka Baltijā uzraugošas institūcijas neaprobežosies tikai ar formālu juridisko atbilstību, sniedzot savu vērtējumu.

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Eksperte norāda, ka Latvijas banku tirgus struktūru darījums īstermiņā būtiski nemainīs — tirgū neienāks jauns spēlētājs, bet mainīsies jau strādājošas bankas īpašnieks. Vidējā termiņā ietekme gan var būt jūtama. Pozitīvā scenārijā "OTP Bank" stiprinātu "Luminor Bank" kapitāla bāzi, investētu tehnoloģijās, palielinātu kreditēšanu un saasinātu konkurenci. Negatīvā scenārijā jaunais īpašnieks galvenokārt koncentrētos uz izmaksu samazināšanu, funkciju centralizāciju un rentabilitātes celšanu, būtiski nepalielinot bankas riska apetīti vai finansējuma pieejamību.

Jau ziņots, ka Ungārijas banka "Országos Takarék Pénztár" ("OTP Bank") ienāks Baltijas tirgū un iegādāsies "Luminor Bank", liecina paziņojums "Luminor Bank" interneta mājaslapā.

Paziņojumā teikts, ka par "Luminor Bank" iegādi "OTP Bank" ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas "Blackstone" pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un "DNB Bank".

Līdz ar šo darījumu "OTP Bank" paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%, savukārt tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%, teikts paziņojumā.

"OTP Bank" apņēmusies turpināt atbalstīt "Luminor Bank" izaugsmi, balstoties uz bankas "esošajām stiprajām pusēm, tirgus pozīciju un attiecībām ar klientiem". "OTP Group" plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un ar "Luminor Bank" starpniecību veicināt klientu finansiālo labklājību, pausts paziņojumā.

"Luminor Bank" iegāde neesot tikai ģeogrāfiska paplašināšanās, bet "stratēģiska ienākšana attīstītā un stabilā reģionā ar ievērojamu izaugsmes potenciālu".

"OTP Bank" valdes priekšsēdētājs Pēters Čāņi norāda, ka viņa vadītās bankas mērķis ir vēl vairāk stiprināt "Luminor Bank" lomu Baltijas valstīs un veicināt reģiona finanšu sistēmas, kreditēšanas aktivitātes un finanšu inovāciju attīstību.

Savukārt "Luminor Bank" valdes priekšsēdētājs Vojcehs Sass apgalvo, ka abas bankas vieno skaidra apņemšanās strādāt klientu labā, radīt ilgtermiņa vērtību un finansēt vietējās ekonomikas izaugsmi. Viņš pauž, ka "OTP Bank" sastāvā "Luminor Bank" atbalstīs pieredzējusi starptautiska banku grupa ar spēcīgu klātbūtni Centrāleiropā un Austrumeiropā.

Darījuma summa paziņojumā netiek atklāta.

Darījuma pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulatoru apstiprinājumu.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, vēlmi iegādāties "Luminor Bank" Ungārijas "OTP Bank" bija izteikusi jau pirms dažiem gadiem. Tolaik izskanēja, ka banka darbojas ne tikai Ungārijā, bet arī Albānijā, Bulgārijā, Horvātijā, Krievijā, Melnkalnē, Moldovā, Serbijā, Slovēnijā, Ukrainā un Uzbekistānā.

Latvijas Banka 2024. gadā aģentūrai LETA skaidroja, ka "OTP Bank" izteikto "Luminor Bank" iegādes darījumu vērtēs Igaunijas uzraugs kopā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). Tolaik Latvijas Bankā skaidroja, ka atļauja iegūt būtisku līdzdalību ietvertu arī Igaunijā reģistrētās "Luminor Bank" visaptverošu analīzi, kas nozīmē, ka jāvērtē potenciālā akcionāra ietekme uz "Luminor Bank" kopā ar visām, tostarp Latvijas un Lietuvas filiālēm, jo filiāles nav nošķirtas no "Luminor Bank" un ir Igaunijas "Luminor Bank" struktūrvienības.

Latvijas Bankā skaidroja, ka lēmumu pieņemšanas procesā tas tiek apstiprināts ECB Uzraudzības valdē, kur kā dalībnieks piedalās arī Latvijas Banka, un ir tiesīga ECB Uzraudzības valdes lēmumu pieņemšanas procesā sniegt savu viedokli. Latvijas Banka piedalās arī ECB kopējā "Luminor Bank" uzraudzības komandā, kuras ietvaros tiek izskatīti visi būtiskākie jautājumi, kas saistās ar bankas darbību un attīstību.

2024. gadā Latvijas Bankā skaidroja, ka Latvijas gadījumā ECB pārņēmusi trīs pēc aktīviem lielāko kredītiestāžu — "Swedbank", "SEB bankas" un bankas "Citadele" — uzraudzību, savukārt Igaunijā tādas bija četras — "Swedbank", "SEB Pank", "Luminor Bank" un "LHV Pank".

2024. gada maijā toreizējā Lietuvas Seima priekšsēdētāja Viktorija Čmilīte-Nilsena, ņemot vērā iecerēto "Luminor Bank" iegādes darījumu, aicināja būt īpaši piesardzīgiem attiecībā uz Ungārijas investīcijām. Viņa vērsa uzmanību, ka "Ungārijas nostāja gan attiecībā pret Ukrainu, gan [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu ļoti atšķiras no Eiropas Savienībā pastāvošās vienprātības".

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#baltija #bankas #es #ģeopolitika #investīcijas #krievija #nauda #uzņēmēji
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