Spānijas varasiestādes publiskojušas jaunas detaļas par Kremļa atbalstītu hakeri, kurš vairāku gadu garumā veicis kiberuzbrukumus valsts infrastruktūrai un uzņēmumiem. Izmeklētāji uzskata, ka uzbrukumi kļuva intensīvāki ikreiz, kad Spānija sniedza jaunu militāro atbalstu Ukrainai vai valstī viesojās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norāda 360TV Ziņas.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka 34 gadus vecais Itālijas pilsonis Marko dzīvoja Spānijā un bija saistīts ar prokremliskām kiberteroristu grupām "CyberArmy of Russian Reborn" un "Z-Pentest". Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka pirms vairākiem gadiem viņš devies uz Krieviju, kur izgājis apmācības un ideoloģisko sagatavošanu, bet pēc tam atgriezies Spānijā, uzdodoties par žurnālistu un strādājot kādā nevalstiskajā organizācijā.
Izmeklētāji secinājuši, ka hakeris veicis vairākus uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai. Viņš apturējis dzeramā ūdens rezervuāra sūkņu darbību Kanāriju salās, manipulējis ar hlora dozēšanas sistēmām ūdensapgādē, izslēdzis krematorija krāsnis Levantes reģionā, apturējis rūpnīcas saldētavu darbību Saragosā, bloķējis Valensijas Mākslas un zinātnes pilsētas viedo apūdeņošanas sistēmu, kā arī traucējis fermentācijas procesu vīna darītavā Haenas provincē. Vienā no uzbrukumiem rūpnīcai nodarīti zaudējumi aptuveni 170 tūkstošu eiro apmērā.
Spānijas policija norāda, ka uzbrukumi bijuši rūpīgi izplānoti un ilgu laiku palikuši nepamanīti. Daudzos gadījumos uzņēmumi sākotnēji uzskatījuši, ka radušās parastas tehniskas kļūmes, nevis mērķtiecīgi kiberuzbrukumi. Nopratināta arī hakera sieva, kura, pēc izmeklētāju teiktā, neesot zinājusi par laulātā saistību ar prokrieviskajiem kiberteroristu grupējumiem.
Varasiestādes uzskata, ka šādu uzbrukumu mērķis ir ne tikai radīt ievērojamus finansiālus zaudējumus, bet arī sēt nedrošības sajūtu sabiedrībā un demonstrēt Krievijas spēju ietekmēt Eiropas valstis arī attālināti.
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