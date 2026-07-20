Jēkabpilī aizvadītās nedēļas nogalē piecu jauniešu grupa sabojāja vairākas automašīnas, informēja Valsts policijā (VP).
Sestdien policijai ziņots, ka nakts laikā Jēkabpilī, Auseklīša ielā, vairāki jaunieši tīši nodarīja bojājumus vairākām automašīnām — divām "Audi", vienai "Peugeot" un vienai "Toyota" markas automašīnai.
VP rīcībā esošā informācija liecina, ka notikušajā bija iesaistītas piecas personas, tostarp gan pilngadību sasnieguši, gan nepilngadīgi jaunieši. Visas personas ir noskaidrotas, un viena no tām ir aizturēta.
Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu