Ugunsgrēkā Krāslavas novadā aizvadītajā naktī gājis bojā cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 2.24 saņemts izsaukums uz Krāslavas novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāva dzīvojamā mājā. Notikuma vietā tika konstatēts, ka deg māja pilnā 70 kvadrātmetru platībā un blakus esošā automašīna piecu kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā mājā atrasts bojā gājis cilvēks.
Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu par šo notikumu, tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Vakar saņemts izsaukums uz Ādažu pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamās mājas fasāde un pie ēkas sienas esošās sadzīves mantas sešu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 49 izsaukumus - 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.
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