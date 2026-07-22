Pie skatītājiem nonācis gaidītākās Latvijas spēlfilmas "Uļa" oficiālais rullītis, sniedzot pirmo ieskatu kinodarbā, kas Latvijas kinoteātros nonāks 16. septembrī.
Līdz ar rullīša publicēšanu skatītāji aicināti iepazīt filmas noskaņu un stāstu, kas vēsta par identitāti, piederību un spēju pieņemt sevi. Filmas iedvesmas avots ir leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas dzīves pieredze, tomēr veidotāji uzsver, ka "Uļa" nav tradicionāla biogrāfiskā drāma. Filmas darbība norisinās 20. gadsimta 60. gadu Latvijā, kur nomaļos laukos augošā Uļa sastopas ar apkārtējo neizpratni par savu citādību. Nejauša satikšanās viņu aizved uz Rīgu un paver ceļu uz lielo sportu, vienlaikus liekot meklēt atbildes uz jautājumiem par identitāti, ticību sev un savu vietu pasaulē.
Par filmu plašāk sāka runāt jau pēc tās pasaules pirmizrādes 79. Kannu kinofestivālā, kur "Uļa" tika iekļauta skatē "Īpašais skatiens" (Un Certain Regard) — vienā no festivāla galvenajiem konkursiem, kurā ik gadu tiek atlasīti īpaši oriģināli, mākslinieciski drosmīgi un starptautiski nozīmīgi kinodarbi. Pēc seansa filma izpelnījās ilgstošas skatītāju ovācijas.
Neilgi pēc biļešu iepriekšpārdošanas sākuma pirmie seansi jau ir izpārdoti. Biļetes uz papildseansiem joprojām iespējams iegādāties "Splendid Palace", "Forum Cinemas", "Apollo Kino" un "Cinamon Kino" tirdzniecības vietnēs.
"Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar "Allfilm", "Staron Film" un "Tremora". Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents — Guntis Trekteris, operators — poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
Īpašs ir arī galvenās lomas atveidotāja Kārļa Arnolda Avota pienesums — viņš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem, bet arī projekta idejas līdzautors.
Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino centrs, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, "Latvijas Finieris", "Rietumu banka", Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas Sabiedriskais medijs, "Madara Cosmetics" un citi.
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