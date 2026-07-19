Jauns starptautisks sabiedriskās domas pētījums liecina, ka pirmo reizi kopš šādu aptauju sākšanas vairākās pasaules valstīs Ķīna tiek vērtēta labvēlīgāk nekā Amerikas Savienotās Valstis (ASV). Pētījumu veikuši ASV domnīcas "Pew Research Center" pētnieki, aptaujājot vairāk nekā 42 000 cilvēku 35 valstīs, kā arī Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē laika posmā no šā gada februāra līdz maijam.
Aptaujas rezultāti rāda, ka 25 no 36 aptaujātajām valstīm un teritorijām vairāk respondentu pauduši labvēlīgu attieksmi pret Ķīnu nekā pret ASV. Savukārt tikai sešās valstīs — Polijā, Filipīnās, Dienvidkorejā, Indijā, Japānā un Izraēlā — ASV joprojām tiek vērtētas pozitīvāk nekā Ķīna. Pētījuma autori norāda, ka
tā ir pirmā reize aptuveni divdesmit gadu laikā, kopš tiek veikti šādi mērījumi, kad Ķīna apsteigusi ASV tik lielā skaitā valstu.
Līdzīgas tendences vērojamas arī attiecībā uz abu valstu līderiem. 22 no aptaujātajām valstīm un teritorijām respondenti biežāk pauduši uzticēšanos Ķīnas prezidentam Sji Dzjiņpinam nekā ASV prezidentam Donaldam Trampam, lai gan kopumā uzticības līmenis abiem līderiem saglabājas salīdzinoši zems. Vienlaikus aptaujas dalībnieki joprojām biežāk uzskata, ka ASV valdība vairāk nekā Ķīnas valdība ievēro savu iedzīvotāju personiskās brīvības, taču šī priekšrocība pēdējos gados ir būtiski sarukusi.
Pētījuma līdzautore Laura Silvera norāda, ka pasaules attieksmes maiņu ietekmējuši vairāki faktori. Viņas vērtējumā Covid-19 pandēmija vairs nav tik būtisks elements, savukārt daudzviet pasaulē pasliktinājusies attieksme pret ASV ārpolitiku. Pēc pētnieces teiktā, notikumi pēdējos gados veicinājuši priekšstatu, ka ASV mazāk sekmē mieru un stabilitāti, savukārt Ķīna daudzviet tiek uztverta kā paredzamāks un uzticamāks partneris.
Pētījuma autori arī secinājuši, ka valstīs ar vidējiem ienākumiem attieksme pret Ķīnu kopumā ir pozitīvāka nekā ekonomiski attīstītākajās valstīs. Vienlaikus Āzijas un Klusā okeāna reģionā vērojamas izteiktas atšķirības — Pakistānā aptuveni 90% respondentu pauduši labvēlīgu attieksmi pret Ķīnu, kamēr Japānā tādu bijis tikai aptuveni 11%.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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