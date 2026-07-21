Televīzijas un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš sociālajos medijos paziņojis, ka viņa ģimenē piedzimusi meita, kurai dots vārds Odrija.
"Mūsu ģimenes saimei pievienojusies vēl viena sirsniņa. Odrija Ceriņa," raksta Ceriņš.
Savā ierakstā viņš pateicās savai dzīvesbiedrei par piedzīvoto, uzsverot apbrīnu par sieviešu spēku. Ceriņš pateicās Rīgas Dzemdību nama personālam, raksturojot mediķus kā augstas raudzes profesionāļus ar plašām sirdīm. Ar humoru viņš piebilda, ka, iespējams, nākotnē viņiem vēl būs iespēja satikties.
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu Ceriņš pirmo reizi pavēstīja šā gada martā, kad sociālajos medijos publicēja emocionālu ierakstu, vēstot, ka ģimenē gaidāms vēl viens bērns.
Odrija ir Ceriņa trešais bērns. No iepriekšējās laulības ar televīzijas personību Leldi Ceriņu viņam ir meita Adele un dēls Francis. Abu laulība tika šķirta 2023. gada nogalē, taču abi turpina kopīgi rūpēties par bērniem.
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