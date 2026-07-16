Jelgavā, Bauskas ielā, ceturtdienas pēcpusdienā būvdarbu laikā atrasts lādiņš, informē Pašvaldības operatīvās informācijas centrā.
Lādiņš atrasts rakšanas darbu laikā Bauskas ielā 2. Pie teritorijas slēgta satiksme un ierobežota gājēju kustība, tiek gaidīti sapieri.
Saskaņā ar pašvaldības publiskoto informāciju Dzirnavu un Bauskas ielā notiek būvdarbi, īstenojot projektu "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās infrastruktūras izveide Dzirnavu un Bauskas ielā, Jelgavā".
Īstenojot Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektu "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās infrastruktūras izveide Dzirnavu un Bauskas ielā, Jelgavā", pilnībā tiks atjaunota Dzirnavu iela un Bauskas iela posmā no Jelgavas Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas līdz jaunajam tiltam Bauskas ielā pār Platones upi.
Būvdarbu gaitā minētajā posmā tiks pārbūvēts brauktuves segums, izbūvēts apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš, izbūvēti jauni apgaismojuma un sakaru tīkli. Tāpat ir paredzēta lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana, kā arī divu sabiedriskā transporta pieturvietu izveide. Pēc būvdarbiem teritorija tiks labiekārtota, izvietojot soliņus, atkritumu tvertnes un velosipēdu statīvus un izveidojot jaunus apstādījumus.
Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru, mazinot negatīvās sociālekonomiskās sekas Jelgavā, kas radušās pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku ietekmes dēļ.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 848 069 eiro, no kuriem Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums ir 368 386 eiro, bet pārējais finansējums iegūts no Taisnīgas pārkārtošanās fonda.
Būvdarbus plānots pabeigt 2026. gada rudenī.
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