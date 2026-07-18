Botsvāna vēl vairāk nostiprinājusi savu līderes statusu dārgakmeņu nozarē pēc tam, kad valstī slavenajās Karoves raktuvēs uziets milzīgs 1305,4 karātu dimants. Šis ir jau desmitais dimants virs 1000 karātiem, kas atrasts Karovē.
Iespaidīgais dārgakmens atklāts, izmantojot modernu “Mega Diamond Recovery” rentgenstaru tehnoloģiju, kas ļauj droši izdalīt lielus akmeņus, informē uzņēmums “Lucara Diamond Corp”. Tehnoloģija ir īpaši izstrādāta, lai identificētu un pasargātu izcili lielus dimantus no sašķelšanās apstrādes procesā.
“Lucara” prezidents un izpilddirektors Viljams Lembs norāda: “Mūsu desmitā dimanta ieguve, kas pārsniedz 1000 karātu, ir kārtējais ārkārtējais pavērsiena punkts Karovei un vēlreiz pierāda šīs pasaules līmeņa rūdas iegulas unikālo raksturu. Neviena dimantu raktuve vēsturē nav konsekventi devusi šāda mēroga dārgakmeņus, un Karove turpina izcelties uz globālās skatuves.”
Jaunais dimants tika uziets, apstrādājot jaukta tipa materiālus – gan no pašreizējās atklātā tipa karjera ieguves, gan no iepriekš uzkrātajām rūdas rezervēm.
Kopš komerciālās ieguves sākuma Karove ir iemantojusi pasaules slavu kā vieta, kur atrasti daži no lielākajiem jebkad atrastajiem juvelierizstrādājumu kvalitātes dimantiem. Starp slavenākajiem ir 1109 karātu Lesedi La Rona, 1094 karātu Seriti, 1080 karātu Eva Star un izcilais 2488 karātu Motswedi — lielākais dimants, kas jebkad uziets pasaulē pēdējo simts gadu laikā.
Dimanti joprojām ir viens no Botsvānas nozīmīgākajiem eksporta produktiem un tās ekonomikas stūrakmens, tomēr pēdējos gados nopietnu konkurenci rada laboratorijās audzētie lētākie dārgakmeņi. “Debswana Diamond Company” – valdības un uzņēmuma “De Beers” kopuzņēmums – 2024. gadā samazināja ieguves apjomus par aptuveni 27 procentiem. Šis uzņēmums nodrošina aptuveni 90% no visas Botsvānas dimantu pārdošanas apjoma.
Atšķirībā no daudzām citām Āfrikas valstīm, Botsvāna veiksmīgi izmantoja dimantu naudu sabiedrības labā, nodrošinot bezmaksas veselības aprūpi un izglītību, būvējot ceļus un citu infrastruktūru.
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