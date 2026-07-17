"Būsim godīgi – līdzīgi kā ar globālajām klimata pārmaiņām, arī ar cilvēku aizplūšanu no Latvijas pierobežas praktiski neko šobrīd vairs izdarīt nevaram. Lai cilvēkiem un arī pašvaldībai nebūtu jāmokās, domāju, neatliekami vajadzīga programma, kā iedzīvotājus no pašas pierobežas labprātīgi pārvietot, piemēram, uz dzīvi Krāslavā, kur veselības un sociālo aprūpi, kā arī sabiedrisko transportu kādu laiku vēl varēsim nodrošināt," sarunā ar "Latvijas Avīzi" tuvākās perspektīvas diagnozi izteica Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Lai arī pats atzīst, ka ļoti daudziem jau esot apnicis ar savu runāšanu par austrumu pierobežas novadu problēmām, ka tieša un atklāta valoda mēdzot nelāgi atspēlēties, vēlētos amatos un politikā Upenieks ir ilgdzīvotājs. Pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās startējis 1994. gadā, ievēlēts, un jau tad kļuvis par priekšsēdētāju, tolaik vadot rajona padomi. Nākamajā sasaukumā strādājis arī par pašvaldības izpilddirektoru, taču visos pārējos līdz pat šodienai – reformētās un pārreformētās Krāslavas novada domes vadījis. Izņemot 2006.–2009. gadu, kad no ZZS saraksta bijis ievēlēts 9. Saeimā, iepazinis Latvijas "lielās politikas" virtuvi, izgaršojis to un izlēmis tur nepalikt, bet atgriezties sev zināmajā un saprotamajā vidē.
Viņa pārziņā tagad ir 24 pagasti, divas pilsētas (Krāslava un Dagda) un rūpe par apmēram 20 000 novada iedzīvotājiem. Kopējais Latvijas un Baltkrievijas robežas garums ir 173 kilometri, un lielākā daļa no šīs robežas atrodas tieši Krāslavas novada teritorijā.
Upenieka kungs, visiem labi zināmu iemeslu dēļ drošības piesaukšana tagad dzirdama vietā un nevietā, dažkārt arī noslepenojot kādu neizdarību. Cik droši jūtaties austrumu pierobežā, tiešā Baltkrievijas tuvumā?
G. Upenieks: Krāslava robežai atrodas ļoti tuvu – no pilsētas centra līdz robežai taisnā līnijā ir aptuveni trīsarpus kilometri, braucot ar automašīnu pa tuvāko ceļu līdz robežai ir apmēram pieci kilometri. Liela novada teritorija bez variantiem atrodas to 30 kilometru zonā, kas tagadējos apstākļos ir ietekmēta no militāro pasākumu viedokļa.