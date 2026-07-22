Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu Valsts robežsardzei robežas sargāšanā, tāpēc karavīri izdarījuši brīdinājuma šāvienu.
Kā sociālajos medijos vēsta Nacionālie bruņotie spēki (NBS), karavīri bija konstatējuši vismaz piecu personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot karavīrus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši karavīru virzienā koka pagales.
Lai pārtrauktu prettiesiskās darbībasu, NBS karavīri izmantojuši asaru gāzi. Tomēr pārkāpēji turpinājuši ignorēt Latvijas amatpersonu prasības un uzvedušies agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā.
"Šis ir vēl viens piemērs tam, ka nelegālā migrācija tiek izmantota kā hibrīdkara instruments un apzināta provokācija pret Latviju un citām Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas valstīm," situāciju vērtē NBS, "provokācijas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas turpinās, apliecinot, ka Baltkrievija joprojām izmanto nelegālo migrāciju kā hibrīdkara instrumentu."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu