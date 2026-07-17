Valsts policijas Jūrmalas iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Artūru Upīti, kurš 16. jūlijā ap pulksten 06.00 izgāja no savas dzīvesvietas Jūrmalā.
Pēdējā zināmā iespējamā atrašanās vieta ir Rīgā, Daugavpils ielā.
Pazudušā zēna pazīmes: augums 167 cm, kalsnas miesas būves, gaiši mati. Bija ģērbies pelēkā džemperī ar kapuci, džinsu biksēs, kājās tumši zili sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot zēna attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
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