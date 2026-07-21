Šī vasara ir izcils iemesls, lai apmeklētu Daugavpili. Līdz pat 20. septembrim Marka Rotko muzejā atvērta tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes personālizstāde, kas šoreiz veltīta Daugavpilī dzimušā ebreju izcelsmes mākslinieka Marka Rotko sirreālisma darbiem.
Tie sevī ietver mākslinieciski plūstošas līnijas, bagātīgus krāsu slāņus un akvarelim raksturīgās kvalitātes. Rotko šajos 20. gadsimta 40. gadu darbos iekļāvis dažādas kompozīcijas, kas vēsta arī par aizvēsturiskām dzīvības formām.
Šis izaicinošais darbs māksliniecei Ivetai Vecenānei noritēja trīs gadu garumā, noaužot sešas dažādas versijas par mākslinieka darbiem. Nu gobelēni būs daļa no Rotko muzeja pastāvīgās kolekcijas, pievēršot īpašu uzmanību mazāk zināmajam Rotko daiļrades posmam. Iveta Vecenāne, kuras darbi bijuši gan daļa no Latvijas kultūras diplomātijas, gan regulāri apskatāmi izstādēs kopš 1985. gada, strādā klasiskajā gobelēna aušanas tehnikā. Pērnajā gadā mākslinieces personālizstāde "Pļava" ieguva Latvijas Sabiedriskā medija balvu "Kilograms kultūras 2025". Iveta Vecenāne šoreiz pastāstīja vairāk par izstādes radošajiem un praktiskajiem aspektiem, ļaujot palūkoties arī nākotnes lappusēs.
Labdien šajā saulainajā dienā, kas gan vairs nav tik karsta!
I. Vecenāne: Jā, paldies dievam, ka nav.
Vai esat karstuma mīle?
Nē, man patīk vēji un sniegi, un dubļi.
Jūsu jaunākā izstāde "Pārcēlums. Rotko motīvs" ir iekārtota Daugavpilī. Vai tas, ka tā veidota reģionā, ietekmē tās apmeklētību?
Uz šo jautājumu pagrūti atbildēt. Izstādes apmeklētībai līdzi nesekoju, jo man tas nav pats svarīgākais. Tiesa, rītā pēc izstādes atklāšanas satiku divas sievietes no Nīderlandes, kuras pētīja katru darba diedziņu un burtiņu. Viņas atzina, ka šādu gobelēnu tapšana esot kas neticams, turklāt, ka šādi darbi tiešām ir un tieši Daugavpilī. Arī man pašai būtiski, ka šie darbi izstādīti tieši Daugavpilī, jo tas ir mans mīlestības darbs, savu bērnību kopā ar vecvecākiem esmu pavadījusi Krāslavas pusē. Daugavpils monumentālā stacija, tie ir mani laimes vārti uz brīvo vasaru. Vecāki tad palika Rīgā, un varēju būt savā kuplajā vecmāmiņas radu saimē. Arī Markam Rotko šie bērnības atspulgi vienmēr gājuši cauri visam radošajam veikumam.