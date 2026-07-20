"Krievu pasaule" nebeidz pārsteigt — Stavropolē sarīkotas sacensības dzeršanā no klozetpoda.
Dīvaino un pazemojošo pasākumu, nodēvētu par "Troņu spēlēm", tirdzniecības centrā organizēja santehnikas tirgotājs "EvaGold" sadarbībā ar veikalu tīklu "Domiks". Pirmajā posmā dalībniekiem bija iespējami ātrāk jāizdzer bērnu šampanietis, kas bija ieliets jauna, veikalā izstādīta tualetes poda tilpnē. Dalībnieki vārda tiešā nozīmē iebāza galvu podā, un uzvarētājs visu izlaka dažu sekunžu laikā, par ko saņēma 100 000 rubļu (aptuveni 1000 eiro).
Otrajā posmā septiņi dalībnieki sacentās izturībā, pēc iespējas ilgāk sēžot uz aizvērtiem tualetes podu vākiem. Sacīkstes sākās dienas laikā, un pēdējie pieci izturīgākie atteicās padoties arī pēc tam, kad veikalam pulksten 18 beidzās darba laiks. Rezultātā "podu maratons" līdz vēlam vakaram, pārsniedzot desmit stundas, līdz tika noskaidrots vēl viens 100 000 rubļu ieguvējs.
Sociālajos tīklos publicētie video un foto no pasākuma ir izsaukuši asu reakciju, kurā daudzi pat pašā Krievijā apsūdz organizatorus un dalībniekus “sabiedrības normu degradācijā” un cilvēka pašcieņas zaudēšanā naudas dēļ.
Komentētāji raksta – "Cik zemu cilvēks var krist naudas dēļ?", "Vai tiešām 100 tūkstoši rubļu ir tā vērti, lai visai valstij parādītu, kā tu bāz galvu podā?", "Mārketinga ģēniji. Tagad šo zīmolu visi atcerēsies kā tos, no kuru podiem jādzer". Izskan arī aicinājumi sodīt organizatorus par "sabiedrības morāles aizskaršanu".
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