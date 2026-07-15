Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) Krievijas Belgorodas apgabalā trešdien notriekuši krievu uzbrukuma helikopteru "Mi-28", paziņojis SBS komandieris Roberts Brovdi ("Maģars").
Helikopters "Nakts mednieks" notriekts ap plkst. 10 pie Vjazovas.
Brovdi publicējis arī videoierakstu, kurā redzama helikoptera iznīcināšana.
Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Kerča palikusi bez elektroapgādes
Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktī uz trešdienu, Kerča krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes, paziņojis okupantu ieceltais pilsētas vietvaldis Ivans Košeļs.
Savukārt uzņēmums "Krimenergo" pavēstījis, ka pēc uzlidojuma bez elektroapgādes ir daļa apdzīvoto vietu okupētās pussalas ziemeļrietumu un austrumu rajonos.
Elektropārvades tīklu bojājumu dēļ Krimā ierobežota arī ūdensapgāde.
Ukraina uzbrukusi 20 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem
Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) naktī uz trešdienu krievu okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbrukuši 20 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem, paziņojis SBS komandieris Roberts Brovdi ("Maģars").
Trāpījumi konstatēti 17 naftas tankkuģiem un diviem gāzes tankkuģiem, kā arī vienam velkonim.
Deviņu dienu laikā Azovas jūrā ukraiņi devuši triecienus 116 krievu kuģiem.
Krievi uz Ukrainu raidījuši divas raķetes un 122 lidrobotus
Naktī uz trešdienu krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes H-59/69 un 122 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi 101 lidrobotu.
Konstatēti divu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Vēl septiņās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.
Krievu triecienā Odesai nogalināti trīs cilvēki, trešdien pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Sehijs Lisaks.
Vēl trīs cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Viņu veselības stāvoklis ir vidēji smags.
Krievu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 423 280
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 423 280 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1470 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 141 tanku, 24 938 bruņutransportierus, 45 953 lielgabalus un mīnmetējus, 1936 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1492 zenītartilērijas iekārtas, 437 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1907 sauszemes bezpilota sistēmas, 409 204 bezpilota lidaparātus, 4906 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 120 307 automobiļus un autocisternas, kā arī 4420 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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