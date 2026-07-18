Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju atcelt no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, atsaucoties uz avotu Ukrainas administrācijā, ziņo laikraksts "Financial Times".
Nedēļas nogalē Zelenskis rīko armijas komandieru sanāksmi, lai uzklausītu viņu vērtējumu par situāciju frontē un tiktos ar potenciālajiem kandidātiem uz virspavēlnieka amatu, stāsta avots.
Zelenskis ir gatavs atbrīvot Sirski no amata, ja atradīs komandieri, kurš nodrošinās plūstošu pāreju armijas vadībā, neapdraudot Ukrainas aizsardzību frontes līnijā, apgalvo avots.
Ukrainas prezidents sāka apsvērt Sirska atlaišanu pēc masveida protestiem Ukrainas pilsētās, ko izraisīja Mihailo Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata, norāda "Financial Times".
Kāds augsta ranga Aizsardzības ministrijas pārstāvis sarunā ar laikrakstu izteicies, ka Sirskim neesot pārliecinošas vīzijas, kā gūt uzvaru karā.
"Viena no problēmām ir tā, ka Sirska kungam nav izpratnes par to, kā viņš plāno uzvarēt. Sirska kunga uzvaras teorija ir reducējama uz to, ka jāiztur pēc iespējas ilgāk un jāmobilizē vairāk cilvēku," norādīja amatpersona.
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KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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