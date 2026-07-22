Garīgās prakses “Faluņgun” vajāšana ir pārsniegusi Ķīnas robežas un sasniegusi Latviju. Kustības pārstāvji Rīgā rīkoja divas akcijas un pauda bažas, ka Ķīnas režīma ietekmes mēģinājumi jūtami vēl joprojām, noskaidroja 360TV Ziņas.
Akcijas notika pie Ķīnas vēstniecības un Brīvības laukumā. To dalībnieki norādīja, ka vajāšana, kas pirms 27 gadiem sākās Ķīnā, neesot aprobežojusies tikai ar valsts robežām, bet skarot arī citās valstīs dzīvojošos "Faluņgun" praktizētājus.
"Faluņgun" jeb "Faluņ Dafa" ir garīgā prakse, kas dibināta 1992. gadā Ķīnā un apvieno tradicionālos cigun vingrojumus ar budisma un daoisma filozofiju. Tā ātri ieguva plašu popularitāti, un sekotāju skaits sasniedza vairākus desmitus miljonu. Vēlāk Ķīnas Komunistiskā partija kustību aizliedza un uzsāka tās sekotāju vajāšanu.
Latvijā "Faluņgun" praktizētāju skaits tiek lēsts ap simts cilvēku. Viens no kustības sekotājiem Jānis Kalugins uzskata, ka Ķīna cenšas ietekmēt arī sabiedrisko domu Latvijā.
"Ķīna realizē Latvijā maigo varu, tādējādi mēģinot panākt sev labvēlīgu viedokli vai fonu noteiktās aprindās – sākot no akadēmiskās un kultūras vides un gan jau, ka līdz pat medijiem. To ir labi apzināties, jo ne vienmēr viss, ko mēs ieraudzīsim šeit Latvijā, atbilst patiesībai," sacīja Kalugins.
Kā piemēru kustības pārstāvji minēja Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības rīcību saistībā ar Ņujorkā bāzētās klasiskās ķīniešu dejas un mūzikas trupas “Shen Yun” viesizrādi Rīgā. Kā noskaidrojušas 360 Ziņas, Dailes teātris no Ķīnas vēstniecības saņēmis divas vēstules ar aicinājumu neiznomāt telpas māksliniekiem. Teātra vadība šādu rīcību vērtējusi kā nepieņemamu iejaukšanos.
Savukārt Ārlietu ministrija rakstiskā atbildē 360 Ziņām uzsver, ka Latvijas attiecības ar Ķīnu tiek veidotas Eiropas Savienības kopējās ārējās un drošības politikas ietvaros.
Ministrija norāda, ka Eiropas Savienība attiecībās ar Ķīnu konsekventi aicina ievērot tiesiskumu un taisnīgas tiesas principus, kā arī mudina izmeklēt patvaļīgas aizturēšanas, spīdzināšanas un cilvēktiesību aizstāvju un aktīvistu vajāšanas gadījumus.
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