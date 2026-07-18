360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Zundovsku pāris ieradies klīnikā, lai Jurim veiktu acu plakstiņu plastiskās operācijas jeb blefaroplastiku. Kamēr abi gatavojas procedūrai, saruna ievirzās par plastisko ķirurģiju kopumā un to, vai ar vienu operāciju Zundovskim viss arī beigsies.
Sarunas laikā Jesica pajautā Jurim, vai viņš nākotnē apsvērtu vēl kādu plastisko operāciju. Lai gan vīrietis konkrētus plānus neatklāj, viņš atzīst, ka šādu iespēju pilnībā neizslēdz.
Jura atbilde sievu nepārliecina. “Iztēlošos, ka to nedzirdēju,” viņa reaģē, liekot noprast, ka ar vienu plastisko operāciju pilnībā pietiktu.
Jesicai ir savs skatījums uz plastisko ķirurģiju un vīriešu attiecībām ar izskatu. Viņa uzskata, ka estētiskas procedūras vīriešiem būtu jāveic tikai tad, ja tam ir patiešām nopietna nepieciešamība.
“Vīriešiem plastiskās operācijas būtu jāveic tikai tad, ja viņiem ir tāda nepieciešamība. Ja runa ir par skaistumu, tad skaistai ir jābūt sievietei. Vīrietim ir jāpelna nauda,” savu viedokli pauž Jesica.
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