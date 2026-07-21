Rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām pieteikti 14 kandidātu saraksti. Daudz vai maz? 

Atbilde droši vien varētu būt tāda pati kā zināmajā teicienā par matiem – viss atkarīgs no skatupunkta. Ja runa ir par 14 matiem uz galvas, tas, protams, ir maz, ja tie ir 14 mati zupā – tad stipri par daudz.

Ja salīdzina ar iepriekšējo reizi, iesniegto sarakstu skaits ir pat diezgan būtiski samazinājies – 14. Saeimas vēlēšanām 2022. gadā bija 19 saraksti, no kuriem kopumā pieteikti 1829 kandidāti (šoreiz ir 1432). Arī kopumā šoreiz ir viens no mazākajiem skaitļiem, ja skatāmies Latvijas politiskajā vēsturē

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