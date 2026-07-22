Mākslīgā intelekta uzņēmums "OpenAI" otrdien paziņojis, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko šis uzņēmums nosaucis par "bezprecedenta kiberincidentu".
"Mums bija nopietns drošības incidents mūsu modeļu novērtēšanas laikā," paziņoja "OpenAI" vadītājs Sems Altmens.
Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums "Hugging Face" pagājušajā nedēļā paziņoja, ka konstatējis iebrukumu savās datu apstrādes sistēmās. Uzņēmums turēja aizdomās mākslīgā intelekta aģentu, kas darbojies autonomi.
"Mums radās aizdomas, ka pagājušās nedēļas kiberuzbrukums varētu būt nācis no kādas novatoriskas laboratorijas," atzina "Hugging Face" līdzdibinātājs un izpilddirektors Klemāns Delongs. "Izrādās, ka tā arī bija!"
"Mākslīgais intelekts paātrina vājo vietu atklāšanu un izmantošanu. Galvenā atziņa no šī incidenta ir tāda, ka modeļu drošībai un aizsardzībai ir jāiet kopsolī ar strauji augošajām spējām," otrdien paziņoja "OpenAI".
Delongs piebilda, ka viņi šonedēļ sadarbojušies ar "OpenAI" un ir pilnīgi pārliecināti, ka no viņu puses nebija ļaunprātīga nolūka. "Tas ir patiešām satriecoši, ka viss notika autonomi!" viņš piebilda, norādot, ka "tas, iespējams, ir pirmais šāda veida incidents."
"OpenAI" paziņoja, ka iebrukumu izraisīja vairāku uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais "GPT‑5.6 Sol" un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts.
Mākslīgā intelekta modeļi izmantoja nozagtas piekļuves datus un atklāja iepriekš nezināmu "caurumu", lai piekļūtu "Hugging Face" serveriem. Mākslīgā intelekta modeļi pielietoja "ārkārtīgas pūles, lai sasniegtu diezgan šauru testēšanas mērķi" un "atrada veidus, kā iegūt piekļuvi slepenai informācijai", atklāja "OpenAI".
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