Ukrainas armija uzbrukumā Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kas atrodas aptuveni 800 kilometrus no frontes līnijas, iznīcinājusi stratēģisko bumbvedēju "Tu-95", piektdien sociālās saziņas vietnēs paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Vēlāk Ukrainas armija apstiprināja, ka saskaņā ar sākotnējām ziņām bumbvedējam nodarīti kritiski bojājumi un pilnībā norauta astes daļa.
Armija arī norādīja, ka tieši šī lidmašīna sistemātiski izmantota, lai izdarītu masveida raķešu triecienus Ukrainai.
Kā ziņots, ukraiņu lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam notika naktī uz ceturtdienu.
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