Brīvdienu ceļvedis. Un svētku laiks pilsētās turpinās...

Kad vēl, ja ne vasarā ir īstais laiks priecāties, baudīt un arī iepazīt vēl nezināmas vietas un lietas. Un, iespējams, tieši kādi pilsētas svētki ir īstais laiks, lai atklātu sev kādu jaunu Latvijas pērli. Lūk, tikai daži iespējami galapunkti!
Ziedēšanas svētki Tukumā
Viena no atbildēm uz jautājumu "Kur slēpjas Tukuma smukums?" meklējama pilsētnieku dārzos. Lai izceltu šo īpašo pilsētas vērtību, 18. jūlijā tiks svinēti svētki "Tukuma ziedēšana".
Šajās svinībās īpaša uzmanība tiks pievērsta dārziem un ziediem – apmeklētāji aicināti uz tikšanos ar kolekciju un košumdārzu īpašniekiem, iepirkšanos Stādu tirgū un pie vietējiem ražotājiem un amatniekiem Pilsētas parkā. Ikviens varēs ļauties radošumam un kļūt par daļu no neparastu ziedu dārzu tapšanas Lielajā ielā un Katoļu baznīcas dārzā. Būs iespēja vērot zirgu graciozitāti konkūra sacensībās Pauzera pļavās, ieklausīties pilsētas stāstos Tukuma Pils tornī, bet dienas noslēgumā – ļauties mūzikas skaņām.
Pirmo reizi programmā nebijis pasākums – Sarunu skatuve, kur dienas gaitā izskanēs "Sarunas par ziediem un dārziem". Par galvenajiem stāstniekiem kļūs Tukuma apkārtnes dārzu īpašnieki, kuri dalīsies pieredzē un stāstos par rozēm, peonijām un sīpolpuķēm, kā arī nozares speciālisti, kuri sniegs praktiskus padomus par dārza veidošanu un ziedu pušķu darināšanu.
Par vienu no spilgtākajiem un negaidītākajiem svētku piedzīvojumiem kļūs Lielās ielas pārvērtības. Visas dienas garumā mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas vadībā uz ielas seguma taps lielformāta mākslas darbs "Lielās ielas dārzs", pārvēršot vienu no pilsētas galvenajām ielām krāšņā ziedu ainavā. Savukārt Tukuma katoļu baznīcas draudze, svinot Sv. Stefana Tukuma katoļu baznīcas 130. jubileju, svētkos aicinās iepazīt neparastu Baznīcas dārzu. Tajā būs skatāma Alberta PAULIŅA gleznu "pop up" izstāde, baudāma mūzika, bet bērni varēs iesaistīties vēl viena lielformāta ielas zīmējuma "Ēdenes dārzs" radīšanā. Dienas otrajā pusē īpašs notikums – Elīnas un Vestarda Šimkus koncerts "Svētā gaisma". Dienas izskaņā svētku viesi varēs baudīt vakara mūziku ar savējiem Pilsētas parkā, kur muzicēt aicināti mākslinieki ar saknēm Tukumā un viņu viesi.
Džeza svētki Saulkrastos
Līdz 18. jūlijam Saulkrastos norisināsies XXVIII festivāls "Saulkrasti Jazz 2026", kas šovasar īpašu uzmanību veltīs ritmam un bundzinieku mākslai. Festivāls priecēs ar plašu koncertprogrammu, Baltijas bundzinieku līgu un tradicionālām džeza meistarklasēm jaunajiem mūziķiem. Festivāla spožākie ārzemju viesi būs virtuozais bundzinieks Nikolā Vikaro ar projektu "Nicolas Viccaro Xperience" (Francija) un ASV – Lielbritānijas apvienotais džeza kolektīvs "Enterpley" ar harismatisko vokālisti Šerilu "Pepsii" Railiju.
Festivālā šogad ar īpašām programmām uz skatuves kāps divi bigbendi no Latvijas – "Ventspils Big Band", kas kopā ar pianisti un komponisti Annu Wibe izpildīs viņas jauno albumu "Spectrum". Savukārt "Latvijas Radio Big Band" sagatavojis īpašu koncertu – enerģisku veltījumu leģendārajam džeza bundziniekam Badijam Ričam. Par godu šai programmai, "Latvijas Radio Big Band" sastāvā uz skatuves kāps veseli trīs bundzinieki – Artis Orubs, Andris Buiķis un Kristaps Jānis Sokolovs.
Cēsis svin 820 gadu jubileju
Šogad svētki "Cēsis 820" 17. un 18. jūlijā pulcēs vairāk nekā 50 ar Cēsīm saistītus mūziķus un dīdžejus, piedāvājot plašu kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu dažādās pilsētas vietās – no Cēsu Pils parka un Vienības laukuma līdz Rožu laukumam, vecpilsētai un kvartālam "Rainis". Piektdien, 17. jūlijā, svētku vakara galvenais notikums būs atklāšanas koncerts "Laiks laikā" Cēsu Pils parkā, kurā savīsies laiks, atmiņas un kopā būšana. Pēc koncerta vakars turpināsies ar svētku balli kopā ar Rihardu Sauli un grupu. Vienības laukumā jeb Cēsnieku skatuvē sāksies viena no šī gada svētku īpašajām programmām – Cēsu mūziķu koncerti un Cēsu DJ parāde. Iestājoties tumsai, gan piektdien, gan sestdien Pils laukumā uz Jaunās pils fasādes būs skatāmas Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas skolēnu zīmējumu projekcijas "Cēsis bērnu zīmējumos", savukārt vecpilsētā pie skulptūras "Gadsimtiem ejot" Torņa ielā notiks tēlnieka Matiasa Jansona performance "Leģendas par naktssargu".