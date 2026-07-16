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#ceļošana #maršruti #svētki

Brīvdienu ceļvedis. Un svētku laiks pilsētās turpinās...

Nedēļa Kabatā / Latvijas Avīze
2026. gada 16. jūlijs, 17:09
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2026. gada 16. jūlijs, 17:09
Līdz 18. jūlijam Saulkrastos norisināsies XXVIII festivāls "Saulkrasti Jazz 2026".
Līdz 18. jūlijam Saulkrastos norisināsies XXVIII festivāls "Saulkrasti Jazz 2026".
Foto: Publicitātes

Kad vēl, ja ne vasarā ir īstais laiks priecāties, baudīt un arī iepazīt vēl nezināmas vietas un lietas. Un, iespējams, tieši kādi pilsētas svētki ir īstais laiks, lai atklātu sev kādu jaunu Latvijas pērli. Lūk, tikai daži iespējami galapunkti!

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Ziedēšanas svētki Tukumā

Viena no atbildēm uz jautājumu "Kur slēpjas Tukuma smukums?" meklējama pilsētnieku dārzos. Lai izceltu šo īpašo pilsētas vērtību, 18. jūlijā tiks svinēti svētki "Tukuma ziedēšana".

Šajās svinībās īpaša uzmanība tiks pievērsta dārziem un ziediem – apmeklētāji aicināti uz tikšanos ar kolekciju un košumdārzu īpašniekiem, iepirkšanos Stādu tirgū un pie vietējiem ražotājiem un amatniekiem Pilsētas parkā. Ikviens varēs ļauties radošumam un kļūt par daļu no neparastu ziedu dārzu tapšanas Lielajā ielā un Katoļu baznīcas dārzā. Būs iespēja vērot zirgu graciozitāti konkūra sacensībās Pauzera pļavās, ieklausīties pilsētas stāstos Tukuma Pils tornī, bet dienas noslēgumā – ļauties mūzikas skaņām.

Pirmo reizi programmā nebijis pasākums – Sarunu skatuve, kur dienas gaitā izskanēs "Sarunas par ziediem un dārziem". Par galvenajiem stāstniekiem kļūs Tukuma apkārtnes dārzu īpašnieki, kuri dalīsies pieredzē un stāstos par rozēm, peonijām un sīpol­puķēm, kā arī nozares speciālisti, kuri sniegs praktiskus padomus par dārza veidošanu un ziedu pušķu darināšanu.

Par vienu no spilgtākajiem un negaidītākajiem svētku piedzīvojumiem kļūs Lielās ielas pārvērtības. Visas dienas garumā mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas vadībā uz ielas seguma taps lielformāta mākslas darbs "Lielās ielas dārzs", pārvēršot vienu no pilsētas galvenajām ielām krāšņā ziedu ainavā. Savukārt Tukuma katoļu baznīcas draudze, svinot Sv. Stefana Tukuma katoļu baznīcas 130. jubileju, svētkos aicinās iepazīt neparastu Baznīcas dārzu. Tajā būs skatāma Alberta PAULIŅA gleznu "pop up" izstāde, baudāma mūzika, bet bērni varēs iesaistīties vēl viena lielformāta ielas zīmējuma "Ēdenes dārzs" radīšanā. Dienas otrajā pusē īpašs notikums – Elīnas un Vestarda Šimkus koncerts "Svētā gaisma". Dienas izskaņā svētku viesi varēs baudīt vakara mūziku ar savējiem Pilsētas parkā, kur muzicēt aicināti māk­slinieki ar saknēm Tukumā un viņu viesi.

Džeza svētki Saulkrastos

Līdz 18. jūlijam Saulkrastos norisināsies XXVIII festivāls "Saulkrasti Jazz 2026", kas šovasar īpašu uzmanību veltīs ritmam un bundzinieku mākslai. Festivāls priecēs ar plašu koncertprogrammu, Baltijas bundzinieku līgu un tradicionālām džeza meistarklasēm jaunajiem mūziķiem. Festivāla spožākie ārzemju viesi būs virtuozais bundzinieks Nikolā Vikaro ar projektu "Nicolas Viccaro Xperience" (Francija) un ASV – Lielbritānijas apvienotais džeza kolektīvs "Enterpley" ar harismatisko vokālisti Šerilu "Pepsii" Railiju.

Festivālā šogad ar īpašām programmām uz skatuves kāps divi bigbendi no Latvijas – "Ventspils Big Band", kas kopā ar pianisti un komponisti Annu Wibe izpildīs viņas jauno albumu "Spectrum". Savukārt "Latvijas Radio Big Band" sagatavojis īpašu koncertu – enerģisku veltījumu leģendārajam džeza bundziniekam Badijam Ričam. Par godu šai programmai, "Latvijas Radio Big Band" sastāvā uz skatuves kāps veseli trīs bundzinieki – Artis Orubs, Andris Buiķis un Kristaps Jānis Sokolovs. 

Cēsis svin 820 gadu jubileju

Šogad svētki "Cēsis 820" 17. un 18. jūlijā pulcēs vairāk nekā 50 ar Cēsīm saistītus mūziķus un dīdžejus, piedāvājot plašu kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu dažādās pilsētas vietās – no Cēsu Pils parka un Vienības laukuma līdz Rožu laukumam, vecpilsētai un kvartālam "Rainis". Piektdien, 17. jūlijā, svētku vakara galvenais notikums būs atklāšanas koncerts "Laiks laikā" Cēsu Pils parkā, kurā savīsies laiks, atmiņas un kopā būšana. Pēc koncerta vakars turpināsies ar svētku balli kopā ar Rihardu Sauli un grupu. Vienības laukumā jeb Cēsnieku skatuvē sāksies viena no šī gada svētku īpašajām pro­grammām – Cēsu mūziķu koncerti un Cēsu DJ parāde. Iestājoties tumsai, gan piektdien, gan sestdien Pils laukumā uz Jaunās pils fasādes būs skatāmas Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas skolēnu zīmējumu projekcijas "Cēsis bērnu zīmējumos", savukārt vecpilsētā pie skulptūras "Gadsimtiem ejot" Torņa ielā notiks tēlnieka Matiasa Jansona performance "Leģendas par naktssargu".

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Ieteiktie raksti

Sestdien, 18. jūlijā, svētku dienu ieskandinās pūtēju orķestris "Cēsis", kas jau no rīta modinās pilsētu. Dienas gaitā Cēsis pārvērtīsies par plašu svētku norises vietu – parkos, laukumos un ielās notiks aktivitātes ģimenēm, koncerti, radošās darbnīcas, jauniešu iniciēti pasākumi, sacensības, folkloras un amatierkolektīvu uzstāšanās, kā arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Viens no sestdienas centrālajiem notikumiem būs svētku "Cēsis 820" parādes gājiens "Māk­sla ratos", kas plkst. 16.00 dosies maršrutā Valmieras iela–Vienības laukums–Lenču iela. Sestdien pilsētā norisināsies arī plaša programma ģimenēm ar bērniem Pils laukumā un Maija parkā, amatnieku un mājražotāju tirdziņš Rožu laukumā un vecpilsētā, Cēsu novada folkloras kopu koncerts, amatu māju meistaru paraugdemonstrējumi, danči, retro auto izstāde, Dizaina tirgus, kokvedēju saiets "Meža karalis 2026", kā arī citas svētku norises dažādās pilsētas vietās. Svētku kulminācija būs lielais svētku koncerts Cēsu Pils parkā, kurā uzstāsies Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas džeza nodaļas audzēkņi, bigbends "Cēsis", Aija Andrejeva ar grupu, grupa "Rīmdari", Ozols un grupa "Pērkons". Svētku vakaru noslēgs balle ar grupu "Stradivari".

Smiltene aicina salidot

Smiltenes pilsētas svētki ar moto "Salido Smiltenē!" notiks no 16. līdz 19. jūlijam, un galvenā norises vieta būs Jāņukalns un tā apkārtne. ir aicinājums sanākt kopā, satikt radus, draugus un paziņas un kopīgi svinēt Smiltenes svētkus. Svētku atklāšana 16. jūlijā, pulksten 18.00 Smiltenes evanģēliski luteriskajā baznīcā ar koncertu "Laudate Dominum. Klarnete & ērģeles". Pulksten 20.00 aizraujošs velo salidojums kopā ar DJ Andy Bassland. Piektdien, 17. jūlijā, no pulksten 18.30 Jāņukalna estrādē norisināsies Smiltenes mūzikas grupu salidojums, kur uzstāsies "Tilts", "Apvedceļš", "Ceļojums", "Sestā jūdze", "Palsa", "Propelleris", "Kreisas pagrieziens" un "Pusnakts brigāde".

Sports un kustība allaž bijusi Smiltenes firmas zīme un enerģētiskais kods, un bez tā neiztikt arī šajos svētkos. Jau rīta agrumā pulksten 9.00 Jāņukalna pakājē, pie baptistu baznīcas, tiks dots starts rog­aininga sacīkstēm, bet stundu vēlāk fitnesa trenere Ilze Lāce aicinās uz kopīgu izkustēšanos Tepera stadionā. Sevišķa rosība valdīs Smiltenes Mākslas skolas pagalmā, Vaļņu ielā 2. Tur, klātesot aktrisei, runas pedagoģei un rakstniecei Zanei Daudziņai un grāmatizdevējai Vijai Kilblokai, pulksten 11.00 salidos lasītāji, autori un grāmatnieki. Vakara gaitā uz Jāņukalna skatuves kāps tautā iemīļoti mākslinieki – Būū, "Līvi", Žoržs Siksna. Par mūziku starplaikos parūpēsies DJ Alexx Rea.

Jūrmalā – Ķemeru svētki

18. jūlijā Ķemeru vēsturiskajā kūrorta parkā visas dienas garumā norisināsies Ķemeru svētki – būs radošas un izzinošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, darbosies amatnieku darinājumu un gardumu tirdziņš. Mīlestības saliņā un pie Ķemeru ūdenstorņa muzicēs dziesminieki un mūzikas grupas, svētku dienas vakarā izskanēs grupas "Lād­ezers" koncerts, noslēgumā – balle. Plkst. 12.00–19.00 parkā būs atvērts tirdziņš, kurā varēs iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju darinājumus un gardumus. Ķemeru parka alejās varēs apskatīt paplašinātās realitātes izstādi "Pastaigā pa skaisto Jūrmalu". Iespējams arī bezmaksas ekskursijā izstaigāt vēsturisko Ķemeru parku. Ekskursiju sākums plkst. 14.00 un 16.00 pie Ķemeru ūdenstorņa, ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot pieteikšanās formu. Ķemeru parka Mīlestības saliņā no plkst. 13.00 būs atvērta mīlestības vēstuļu darb­nīca un muzicēs dziesminieki Raimonda Vazdika un Ilze Grunte, Varis Vētra, Kārlis Kazāks, Goran Gora, Adrians Kukuvass un Adrija Silva Kukuvasa. Arī pie Ķemeru ūdenstorņa visas dienas garumā izskanēs daudzveidīga muzikālā pro­gramma.

Lustes visai ģimenei Valmiermuižas etnomūzikas festivālā

18. jūlijā Valmiermuižas parku ar etnomūzikas ritmiem un dažādu tautu kultūru tradīcijām piepildīs devītais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls. Lai visām paaudzēm pasākuma baudīšana būtu aizraujoša, līdztekus starptautiskai mūzikas pro­grammai sarūpētas daudzveidīgas lustes un darbošanās meistarnīcās, cirks, lekcijas, kā arī mākslas instalācija un rituāla uguns performance. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja pasākumā ir bez maksas.

Uz festivāla divām skatuvēm šogad skanēs kontrastiem bagāta programma. Pirmo reizi Latvijā uzstāsies grupa "Manhu" no Ķīnas, krāšņu priekšnesumu sniegs etnopopa grupa "Tautumeitas", savukārt jaunradītā latviešu un igauņu dueta Laima Jansone un Mari Kalkun ziemeļniecisko improvizāciju papildinās video projekcijas. Tāpat uz skatuves kāps eksperimentālais "Baltic Trio", apvienība "Tell Your Birds", starptautiskais projekts "Ethno Estonia", duets "Sun Horse", radikālā folka ansamblis "Grēcīgie partizāni" tautas melodijas pretstatīs pankroka enerģijai. Festivālu ar nostalģiskiem un lustīgiem nakts dančiem noslēgs "Sventava".

Dinamiku pasākuma gaisotnē ienesīs žonglēšanas darbnīca un cirka izrāde, ko sniegs starptautiski atzītais franču mākslinieks no Igaunijas Sylvain Oulala. Tāpat darbosies meistarnīcas – no Dienvidigaunijas būs ieradušies kanneles meistari, sudraba rotu veidotāji, kā arī audējas, kas demonstrēs šūšanu no otrreiz pārstrādātiem materiāliem, bet latviešu saimnieces mācīs gatavot melleņu klimpas un darināt pastalas.

Balvu novada svētki visai ģimenei

17. un 18. jūlijā Balvi aicina ikvienu uz svētkiem – divām dienām, kas piepildītas ar kultūras notikumiem, aktīvu atpūtu, ģimeniskām aktivitātēm un kopā būšanas prieku. Piektdien, 17. jūlijā, Tirgus ielas skvērā no plkst. 15 notiks 3x3 basketbols un sporta spēles, bet no plkst. 17 Pilsētas skvērā radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem un jauniešiem. Pievakarē plkst. 19 startēs "Škladu" velobrauciens dīdžeja pavadībā. Pulcēšanās braucienam notiks laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, finišs būs pie Mākslas skolas. Vakaru noslēgs grupas "Idille" koncerts Pilsētas skvērā plkst. 20 un Mārtiņa Kantera koncerts pie kafejnīcas "Lāča ķepās" plkst. 21.

Sestdien, 18. jūlijā, Partizānu ielā norisināsies svētku tirdziņš, bet Balvu pilsētas parkā no plkst. 12 būs radošās darbnīcas, vizināšanās ar zirgiem, piepūšamās atrakcijas, lāzertags, lielformāta spēles, foto kaste, smilšu ekskavatori. Svētku gājiens startēs plkst. 16.45. Pilsētas estrādē plkst. 17.30 paredzēts Baltinavas amatierteātra "Palādas" sveiciens svētkos, plkst. 18 grupas "The Sound Poets" koncerts. Vēlāk plkst. 20 pie Balvu ezera parka pusē notiks "Daugavpils tumšzilā kora" koncerts, bet no plkst. 22 estrādē gaidāma svētku balle ar grupām "Dziļi violets" un "Stabu ielas muzikanti".

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