Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē, šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs (AS), neskatoties uz nevalstisko organizāciju (NVO) pausto kritiku, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām.
Pirmdien intervijā Latvijas Radio politiķis uzsvēra, ka nekad neesot teicis, ka NVO vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda, tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesējot, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljoni eiro. Man nav priekšstata, kur tiek tērēta šī nauda, izteicās premjers.
Attiecīgi Kulbergs paliekot arī pie pārliecības, ka NVO un Ministru kabineta MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļiem neesot jāmaksā par dalību sēdēs. Tā esot sabojājusies sistēma, par situāciju izteicās politiķis.
Kulberga skatījumā — ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Politiķis izcēla, ka pats kā biedrības "Auto asociācija" vadītājs nav ņēmis valsts naudu.
"Auto asociācija" gan ir vienas uzņēmējdarbības nozares — auto tirdzniecības uzņēmumu — interešu lobija organizācija.
Vienlaikus Kulbergs piekrītot, ka ir daudz arī tādu NVO, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic valsts tām deleģētus pienākumus. Viņaprāt, nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu NVO jāpiešķir konkursos.
NVO sektora pārstāve, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore Inese Vaivare savukārt pauda vērtējumu, ka premjera uzsāktā un tālāk atsevišķu personu izvērstā kampaņa pret NVO ir teju kā hibrīdkarš ar mērķi graut iedzīvotāju uzticēšanos pilsoniskajai sabiedrībai un nevalstiskajam sektoram.
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