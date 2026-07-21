Vakardienas intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes dzirnavezers un ūdens straume appludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus.
"Latvijas valsts ceļi" vispirms vakar ap plkst. 23 ziņoja, ka Talsu novadā, netālu no Dursupes ciema, applūdis vietējais ceļš Liepkalni-Stumbri, kura apbraukšanai jāizmanto ceļi Liepkalni-Stumbri, Kandavas stacija-Oksle-Dursupe un Sloka-Talsi.
Savukārt vēlāk ap plkst. 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā applūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka-Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende-Lauciene-Mērsrags un Valdemārpils-Pļavas-Sviķi.
Vēlāk aculiecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka-Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārrauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu, un vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojumu stacijās vakar nolijusi mēneša norma.
Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau trīskārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu