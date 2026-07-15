Šogad AS "Sadales tīkls" elektrotīklu apsekošanai sācis izmantot dronus, taču to piloti arvien biežāk sastopas ar iedzīvotāju agresiju. Baidoties, ka virs īpašuma lido svešs vai pat militārs bezpilota lidaparāts, cilvēki dronus apmētā ar akmeņiem un koka gabaliem, aplej ar ūdeni un izsaka draudus, vēsta 360TV Ziņas.
"Sadales tīklā" norāda, ka iedzīvotāju reakcijas ir ļoti atšķirīgas, tomēr konfliktu netrūkst. "Cilvēki ļoti dažādi reaģē. Dažreiz baidās, kas tas par dronu. Konfliktsituācijas ir bijušas. Gan ūdens šļūtenes, akmeņi, nūjas un draudi – tas viss sākumā var būt no cilvēku puses," stāsta uzņēmuma attīstības vadītāja Diāna Gauče. Viņa piebilst, ka lielāko daļu situāciju izdodas atrisināt, cilvēkiem izskaidrojot lidojumu mērķi.
Dronu inspekcijas uzņēmuma "RAW Dronu inspekcijas" attīstības vadītājs Salvis Brālītis uzsver, ka šie droni nav paredzēti ne novērošanai, ne spiegošanai. "Mūsu droniem ir marķējums ar atpazīšanas zīmēm. Tie ir vidēja izmēra droni, kas maksā 30 līdz 40 tūkstošus eiro. Diez vai kāds, kurš gribētu spiegot vai izlūkot īpašumu, izmantotu šāda tipa dronu," viņš skaidro.
Līdz ziemai plānots ar sešiem droniem apsekot aptuveni 10 000 kilometru elektrolīniju visā Latvijā. Tuvākajās dienās lidojumi paredzēti Ķekavas novadā un Baldonē, Liepājas novadā, kā arī Latgalē, ja to ļaus gaisa telpas ierobežojumi.
"Sadales tīkls" uzsver, ka droni pārvietojas tikai virs elektrolīniju trasēm un aizsargjoslām. Pilots vienmēr atrodas tuvumā, vizuālā kontakta attālumā, un iedzīvotājiem ir tiesības lūgt uzrādīt dokumentus. Uzņēmums arī iepriekš informē zemju un īpašumu īpašniekus par plānotajiem lidojumiem, savukārt lidojumu maršruti ir publicēti "Sadales tīkla" mājaslapā.
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