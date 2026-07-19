ASV Finanšu ministrija paziņojusi, ka valsts Monētu kaltuve sākusi kalt īpašu viena dolāra piemiņas monētu ar prezidenta Donalda Trampa attēlu. Monēta tiek izdota par godu ASV Neatkarības deklarācijas parakstīšanas 250. gadadienai, un tās nonākšana apgrozībā plānota šoruden, vēsta ārvalstu mediji.
Finanšu ministrs Skots Besents norādīja, ka jaunā monēta simbolizēs brīvības mantojumu un patriotismu. Pēc viņa teiktā, uz monētas attēlotais Tramps simbolizē amerikāņu vērtības un valsts apņemšanos saglabāt brīvību. Monētas aversā līdzās prezidenta portretam būs uzraksti "Brīvība", "Mēs uzticamies Dievam" un gadskaitļi "1776–2026", bet reversā attēlots kailgalvas ērglis no ASV prezidenta zīmoga.
Lai gan monētai būs zeltains pārklājums, tā nebūs izgatavota no zelta. ASV Finanšu ministrija norādījusi, ka monētas jau tiek kaltas Filadelfijā.
Jaunās monētas izdošana raisījusi diskusijas par tās atbilstību ASV normatīvajam regulējumam. Federālais likums parasti aizliedz uz ASV naudas attēlot dzīvas personas, tomēr Trampa administrācija uzskata, ka 2020. gadā pieņemtais likums, kas paredz īpašu piemiņas monētu izdošanu valsts 250. gadadienai, šajā gadījumā dod Finanšu ministram tiesības apstiprināt šādu dizainu.
Savukārt vairāki ASV Pilsoņu monētu konsultatīvās komitejas locekļi norādījuši, ka monētas dizains nav ticis izskatīts komitejā, kā to paredz federālais regulējums. Komitejas loceklis Donalds Skarinči telekanālam ABC pauda viedokli, ka Finanšu ministram nav tiesību patstāvīgi apstiprināt šādas monētas izdošanu, un apšaubīja tās izdošanas procesa likumību.
Tikmēr ASV Finanšu ministrija uzsver, ka monētas dizains ir saskaņots ar spēkā esošo tiesisko regulējumu. Besents intervijā telekanālam "Fox News" atsaucās uz vēsturisku precedentu, norādot, ka 1926. gadā, atzīmējot ASV 150. gadadienu, uz piemiņas monētas tika attēlots tolaik amatā esošais prezidents Kalvins Kūlidžs.
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