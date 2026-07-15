Lai gan pie lielākas skaidrības par "Air Baltic" turpmāko likteni, visticamāk, tiksim tikai pēc Saeimas vēlēšanām, iepriekšējā nedēļa bija raksturīga ar veselu virkni ziņu par nacionālo lidsabiedrību.
Ko tad sabiedrība uzzināja jaunu? Pirmā svarīgākā ziņa bija tas, ka gan "Air Baltic" obligācijām, gan pašam uzņēmumam starptautiskā reitingu aģentūra "Fitch" noteikusi negatīvu novērošanas statusu. Ja vienkārši, tad "Fitch" šaubās, ka bez ārējās palīdzības "Air Baltic" šogad spēs izpildīt savas saistības. Būtībā nekā jauna šajā informācijā nav, jo Latvijā jau sen spriež, ka rudenī būs nepieciešama kārtējā naudas piešprice "Air Baltic", lai noturētu uzņēmumu virs ūdens. Tiesa gan, nesenā "Grant Thornton Latvia" analīze devusi arī nelielus pozitīvus signālus – šie konsultanti uzskata, ka lēmumu būs iespējams pieņemt arī pēc Saeimas vēlēšanām, nevis pirms, kā tika teikts iepriekš, un viņu ieskatā "Air Baltic" pietiks arī ar 50–100 miljoniem eiro, nevis 150–200, kā tika prognozēts vēl šī gada pavasarī. Lielā mērā šīs izmaiņas saistītas ar pakāpenisku "Air Baltic" darbības rādītāju uzlabošanos. Ja nebūtu 2024. gadā vieglprātīgi izlaisto obligāciju ar milzīgu procentu likmi, uzņēmums jau šobrīd, iespējams, strādātu ar peļņu. Taču nevar nepiekrist arī tam, ka sabiedrības pacietība sāk izsīkt, ir daudzas citas vajadzības, un pieņemt šo lēmumu būs grūti neatkarīgi no summas – 50 vai 200 miljoni.