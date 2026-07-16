Kā zināms, aktrise Rēzija Kalniņa un diriģents Ainārs Rubiķis pēc 12 laulībā pavadītiem gadiem nolēmuši oficiāli šķirties. Pašlaik aktrise uz laiku apmetusies Ragaciemā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Kalniņa skaidro, ka uzturēšanās Ragaciemā saistīta ar darbu pie jauna iestudējuma. Viņa norāda, ka šajā laikā pilnībā pievērsusies radošajam procesam un šo posmu uztver kā sava veida darba nometni.
Aktrise atklāj, ka dzīvo pie Lailas Lazdiņas un gatavojas darbam pie izrādes "Trīs musketieri", kuru 22. jūlijā sāks iestudēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
Iepriekš vēstīts, ka diriģenta Aināra Rubiķa un aktrises Rēzijas Kalniņas laulība, visticamāk, tuvojas noslēgumam. Kā žurnālam "Privātā Dzīve" atklājis Rubiķis, viņš jau vērsies pie advokāta un laulības šķiršanas process nodots tiesai.
Pāris šovasar atzīmētu kāzu 13. gadadienu, tomēr pēdējos mēnešos viņu attiecības piedzīvojušas krīzi. Pirmās runas par problēmām izskanēja jau 2025. gada sākumā, taču tolaik diriģents šķiršanās baumas noliedza. Viņš publiski izteicās, ka dažādi stāsti par abu attiecībām tiekot izplatīti laikā, kad viņš strādā ārvalstīs.
Vēl maijā šķita, ka pāris attiecības centies saglābt — abi kopā apmeklēja ārstes Ilzes Aizsilnieces atvadu ceremoniju, radot iespaidu, ka krīze pārvarēta.
Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu