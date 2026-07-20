Spānijas vīriešu futbola izlases pussargs Rodrigo Kaskante jeb Rodri atzīts par Pasaules kausa finālturnīra labāko spēlētāju.
Spānijas futbolisti svētdien nodrošināja Pasaules kausa titulu, finālspēlē papildlaikā ar 1:0 pārspējot Argentīnu.
Rodri nopelns titula izcīnīšanā bija gan spēle aizsardzībā, gan uzbrukumu veidošanā.
Tikmēr turnīra labākā jaunā spēlētāja balvu saņēma centra aizsargs Po Kubarsi, kurš kopā ar komandas biedriem šajā turnīrā pieļāva tikai vienus ielaistus vārtus. Lamins Jamals, atkopjoties no traumas, finālturnīrā neparādīja sniegumu, uz ko ir spējīgs.
Spānijas izlases vārtsargs Unajs Simons tika atzīts par labāko vārtsargu, jo ielaida tikai vienus vārtus visā turnīrā. Simons nebija pārspēts 649 minūtes pēc kārtas.
Spāņi iepriekš vienīgo reizi triumfēja Pasaules kausā 2010. gadā, titulmačā ar 1:0 pārspējot Nīderlandi.
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