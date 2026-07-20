Spānijas futbolisti otro reizi vēsturē uzvar Pasaules kausā

Spānijas futbola izlases svētdien otro reizi vēsturē triumfēja Pasaules kausa finālturnīrā, nodrošinot uzvaru papildlaikā. Finālā Spānija pamatlaikā ar 0:0 (0:0) cīnījās neizšķirti ar Argentīnu, bet papildlaikā spāņi bija pārāki ar 1:0, ar tādu pašu rezultātu uzvarot visā mačā.
Papildlaikā Spānijas labā vārtus guva Ferrans Torress.
Pēc spēlētām četrām minūtēm Argentīnas vārtsargam Emiljano Martinesam jau nācās atvairīt Lamina Jamala radījumu pa vārtiem no labas pozīcijas soda laukumā. Īsi pēc tam Jamals vēlreiz tika līdz soda laukumam, taču sitiens tika bloķēt, un ar pretuzbrukumu atbildēja Argentīna, bet Spānijas vārtsargs Unai Simons tālu izskrēja un apturēja uzbrukumu.
Turpinājumā Argentīnas izlasē pie dzeltenās kartītes teju tika Aleksis Makalisters, kurš izklupienā nogāza vienu no Spānijas futbolistiem, taču tiesnesis tikai izteica mutisku brīdinājumu.
Pirmā puslaika vidū spāņi tika pie stūra sitiena, un Argentīnas vārtsargs Martiness uzreiz pārtvēra bumbu. Neilgi pēc tam Argentīnas uzbrukumu iesāka Lionels Mesi, tomēr viņš ātri tika apturēts.
Tuvojoties puslaika izskaņai, spāņiem izdevās ilgāk saspēlēties pie Argentīnas soda laukuma un pa pretinieku vārtiem sitiens padevās Mikelam Ojarsavalam, taču bumbu atkal tvēra Martiness. Pēc tam bez dzeltenās kartītes spāņu pretuzbrukumu nespēja apturēt Lisandro Martiness.
Jau 44. minūtē Argentīna bija spiesta veikt pirmo maiņu, jo Lisandro Martiness savainojuma dēļ nevarēja turpināt maču, un viņa vietā laukumā devās Nikolass Otamendi.
Otrā puslaika ievadā vēl dzelteno kartīti nopelnīja uz maiņu nākušais argentīnietis Leandro Paredess, kurš pagrūda vienu no pretiniekiem un vēl paspēja iesaistīties vārdu apmaiņā ar spāni Dani Olmo. Turpinoties otrā puslaika pirmajai pusei, vairāk bumbu pārvaldīja Spānijas futbolisti, turpinot apdraudēt Argentīnas vārtus.
Pēc ūdens dzeršanas pauzes uzbrukumu veidot centās Argentīna, bet turpinājumā līdz pretinieku vārtiem tika spāņi, un Pedri sitienu atkal atvairīja Emiljano Martiness. Nepilnas divas minūtes vēlāk vēl Argentīnas vārtus ar spēcīgu sitienu apdraudēja Pau Kubarsi, bet atkal nepārspēts palika argentīniešu vārtsargs.