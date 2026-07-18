360TV raidījumā “Ģimene burkā” Kohu ģimene devusies iepirkties pie zīmola “Bea” autores, kur Olga piemēra dažādus tērpus, bet Viesturs aktīvi iesaistās apģērbu izvēlē. Viņš ne tikai iesaka sievai, ko uzlaikot, bet arī atzīst – sieviešu kompānijā jūtas ļoti labi.
Kamēr Olga apskata žaketes un kleitas, Viesturs jau paspēj izraudzīties vairākus variantus, kas, viņaprāt, viņai piestāvētu.
Sarunas laikā Viesturs neslēpj, ka viņam patīk pavadīt laiku sieviešu sabiedrībā, jo tajā vienmēr valda patīkama atmosfēra.
“Man patīk sieviešu kompānija. Man laikam ir labs kontakts ar sievietēm, spēju atrast kopīgu valodu. Un, ja tas kopā vēl ir ar iepirkšanos, tad kāpēc ne?” atzīst Viesturs.
Piemērojot dažādus tērpus, abi apspriež, kurš krāsu tonis Olgai piestāv vislabāk. Lai gan Viesturam iepatīkas viens no variantiem, galavārds tomēr pieder Olgai, kura izvēlas to, kurā pati jūtas vislabāk.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu