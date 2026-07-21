Iedzīvināt kādreiz katrā lauku sētā rīkotās siena talkas garu mūsdienās cenšas Turaidas muzejrezervāts. Šajā sestdienā, 25. jūlijā, Turaidā no plkst. 11 ļaudis pulcēsies uz Siena dienu, kas iecerēta kā pasākums, kurš vienotā veselumā atklāj kultūras un dabas mantojumu.
Talkā nākt aicināti ne tikai bērni, bet arī izziņas kāri pieaugušie. Pasākumu vidū ir, piemēram, meistaru paraugklases. Tikai retais vairs mūsdienās pats zinātu, kā sagatavot izkapti, kā pareizi pļaut un kāpēc senāk pļāva agri no rīta, ņemot vērā laiku, zāli un rasu. Meistaru uzraudzībā būs iespēja izmēģināt arī pļaušanu ar izkapti. Visas dienas garumā norisināsies arī dažādas meistardarbnīcas: Rīku darbnīca; Siena darbi pēc pļaušanas; Pļavas augu darbnīca; Latvijas Sarkanās grāmatas projekta "LIFE FOR SPECIES" aktivitātes, praktiskā darbnīca "Pļavas raksti", kā arī Bērnu pļava. Savukārt pēcpusdienā pēc atpūtas Klaušinieku mājā izskanēs Eiropas pļavu stāsti. Varēs uzzināt arī to, kā sienu vāc Eiropā.
Jautāta, kādēļ Siena dienas rīkošana ir svarīga muzejam un Latvijai, Turaidas muzejrezervāta direktore Jolanta Borīte stāsta, ka Turaidas vēsturiskā pļava nav tikai skaista ainavas daļa, kur reiz veikti lauku darbi: "Tā ir dzīva ekosistēma, kuras daudzveidība gadsimtiem veidojusies cilvēka un dabas mijiedarbībā. Tradicionāla pļaušana, siena grābšana un pļavas savlaicīga kopšana palīdzējusi saglabāt atklātu ainavu un dažādu augu un dzīvnieku sugu dzīvesvietas. Vēlamies, lai mūsu rīkotā pasākuma apmeklētājs gūst pieredzi. Pat viens izmēģināts izkapts vēziens, sagrābta siena guba, atpazīts pļavas augs vai saruna pie talkas galda var rosināt interesi par savas dzimtas pieredzi, dabisko pļavu saglabāšanu un prasmēm, kuras iespējams nodot tālāk bērniem." Direktore cer, ka šī pieredze rosinās uzmanīgāk paraudzīties uz Latvijas ainavu, novērtēt bioloģisko daudzveidību un saprast, ka arī regulāra, pārdomāta cilvēka darbība var palīdzēt dabas mantojumam pastāvēt.
Šogad Siena dienā piedalīsies arī Eiropas mantojuma brīvprātīgo kustības pārstāvji, kuri jūlijā divas nedēļas pavada Turaidas muzejrezervātā, iesaistoties dabisko pļavu veidošanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas darbos. Pasākuma laikā viņi dalīsies ar stāstiem par to, kā siena laiks noritējis viņu zemēs, tādējādi ļaujot ieraudzīt pļavu kopšanas tradīcijas plašākā Eiropas kultūras mantojuma kontekstā.
Apmeklētāji ir aicināti uz pasākumu ņemt līdzi siena talku fotogrāfijas. "Šis aicinājums palīdz muzejam apzināt un iegūt personiskos stāstus par siena talkas pieredzi," skaidro Jolanta Borīte. "Fotogrāfija ataino cilvēkus, vietas, darba paņēmienus, apģērbu, darbarīkus un talkas sadzīvi. Muzejam tā ir iespēja dokumentēt liecības, bet apmeklētājiem – ieraudzīt, ka arī viņu ģimenes pieredze ir vērtīga kultūras mantojuma daļa."
Siena diena Turaidā jau veidojas par tradīciju, tomēr tā nav notikusi nepārtraukti katru gadu. "Sākotnēji vairāk tika akcentēta pļavas vērtība, folklora un ģimeņu praktiskā darbošanās, savukārt šogad programma kļuvusi par dzīvu talkas pieredzi ar meistariem, darbnīcām, pļavas bioloģiskās daudzveidības izzināšanu, vēsturiskās kultūrainavas stāstu un Eiropas mantojuma brīvprātīgo pieredzi," rezumē muzejrezervāta direktore.
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