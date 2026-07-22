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#karš #krievija #sacensības #sportisti

Ko "neredz" Koventrija un SOK?

Gints Narogs / Latvijas Avīze
2026. gada 22. jūlijs, 00:00
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2026. gada 22. jūlijs, 00:00
Foto pierādījums, ka okupanti turpina integrēt okupēto Ukrainas teritoriju sportu savā sistēmā. Jūlijā Maskavā notika starptautisks jauniešu futbola turnīrs "Starptautiskais draudzības kauss: Neuzvarēto kods", kurā piedalījās arī vienība no Doneckas.
Foto pierādījums, ka okupanti turpina integrēt okupēto Ukrainas teritoriju sportu savā sistēmā. Jūlijā Maskavā notika starptautisks jauniešu futbola turnīrs "Starptautiskais draudzības kauss: Neuzvarēto kods", kurā piedalījās arī vienība no Doneckas.
Foto: ZUMA Press/Scanpix

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmums atcelt Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) diskvalifikāciju un atjaunot tās darbību savās rindās tika pamatots ar to, ka tā izslēgusi no savām rindām Ukrainas okupēto teritoriju – Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu – olimpiskās padomes.

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Formāli tā ir, bet praksē nekas daudz nav mainījies, agresori joprojām šajās teritorijās aktīvi izvērš savu darbību arī sporta laukā, to nemaz neslēpjot. Tomēr SOK vadība uz Ukrainas puses sniegtajiem pierādījumiem piever acis.

Uzaicinājums Koventrijai

Nesen Ukrainas jaunatnes un sporta ministrs Matvijs Bidnijs, paužot sašutumu par SOK lēmumu, aicināja organizācijas vadītāju Kērstiju Koventriju ierasties Ukrainā, lai klātienē pārliecinātos, kāda šobrīd ir situācija kara plosītās valsts sportā. "Es vēlētos, lai viņa pastāv uz vilcienu platformām un paskatās, kā mūsu aizstāvji, pirms dodas uz fronti, atvadās no saviem bērniem. Es gribētu, lai Koventrijas kundze apmeklē mūsu sagrautās sporta akadēmijas un satiek mūsu jaunos sportistus, kuriem jātrenējas raķešu sirēnu pavadībā. Esmu drošs, ka pēc tam, kad to būsiet redzējis pats, jebkādas runas par "neitralitāti" vai "procedūras ievērošanu" beigtos," intervijā Vācijas televīzijas kanālam "Deutsche Welle" sacīja Bidnijs, uzsverot, ka SOK lēmums ir netaisnīgs pret katru sportistu, kurš spēlē pēc noteikumiem, un tā ir pilnīga necieņa pret simtiem Ukrainas sportistu, kurus nogalinājusi Krievija. 

Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir nogalināti 688 Ukrainas sportisti un treneri, sagrauti un izpostīti 911 sporta infrastruktūras objekti. 

Bidnijs arī atgādināja, ka tie ir maldi, ka okupētās teritorijas nav pakļautas integrācijai agresoru sporta sistēmā, uzsverot, ka okupanti sporta kontekstā ir tikai mainījuši juridisko ietvaru un tagad šo procesu pārvalda Krievijas sporta ministrija caur sporta veidu federācijām. SOK piever acis arī uz Krievijas valdības 2026. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 495, kuru parakstījis valdības vadītājs Mihails Mišustins. Dokumentā noteikts, ka sporta veidi, kas tiek piekopti okupētajās teritorijās, un organizācijas, kas pārrauga šos sporta veidus, tiek iekļautas Krievijas "bāzes sporta veidu" sistēmā.

No futbola līdz šaham un bērniem

Ukrainas puse par to, ka Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas okupētajās teritorijās, kā arī anektētajā Krimā notiek arī aktīva sporta dzīve, norādījusi vairākkārt. Jūnijā tika izsūtītas vēstules 35 starptautiskajām sporta federācijām un organizācijām, tostarp SOK, minot arī konkrētus gadījumus.

Futbolā Krievijas pēc spēka ceturtajā līgā – FNL 2 divīzijā – spēlē komandas ar nosaukumiem Doneckas "Šahtar" un Luhanskas "Zarja", lai gan vēsturiskie klubi ar šādiem pašiem nosaukumiem joprojām spēlē arī Ukrainas futbola premjerlīgā. Tāpat FNL 2 divīzijā ir vairākas komandas no Krimas, kas tur spēlē praktiski pēc pussalas aneksijas 2014. gadā. Formāli jaunizveidotās Doneckas un Luhanskas komandas mājas spēles neaizvada minētajās pilsētās, pirmie spēlē Taganrogā, otrie Adamovkā stadionā ar nosaukumu "Sporta angārs", taču to identitāte – nosaukums, logotips, krāsas – norāda, no kurām pilsētām tās nāk.

Okupētajā Mariupolē notikušas skolu spartakiādes sacensības vieglatlētikā, volejbolā, futbolā un vēl vairākos sporta veidos. Tās organizēja okupācijas administrācija, bet sacensību uzvarētāji pēc tam devās uz sacensībām Krievijā, pārstāvot okupēto teritoriju kā Krievijas reģionu. Šie pasākumi tiek finansēti Krievijas programmās Ukrainas okupēto teritoriju integrācijai.

Ukraiņu žurnālistu izmeklēšanā atklājās, ka vairāk nekā 550 bērnu no okupētajām teritorijām ir iesaistīti Krievijas jauniešu organizācijā "Junarmija" ("Jaunā armija"), kas regulāri rīko sporta sacensības, orientēšanās un militāri sportiskus turnīrus. Šie pasākumi tiek izmantoti kā militāri patriotiskās audzināšanas sastāvdaļa. "Junarmijas" šūniņas darbojas vismaz 17 okupētajās kopienās.

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Ieteiktie raksti

Skaļākais piemērs tam, ka okupanti izvērš aktīvu darbību okupētajās teritorijās, bija šahā, kas gan nav olimpiskais sporta veids. Krievijas Šaha federācija tur organizēja oficiālas sacensības. Pēc tam kad Ukrainas Šaha federācija vērsās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), tā atzina, ka šādu turnīru rīkošana okupētajos reģionos ir pretrunā starptautiskajiem noteikumiem, piespiežot Starptautisko Šaha federāciju (FIDE) atkal apturēt okupantu federācijas darbību savās rindās. Tas gan netraucē Krievijas šahistiem turpināt piedalīties starptautiskos turnīros.

Vairākos sporta veidos agresorvalsts pārstāvji aizvada treniņnometnes okupētajā Krimā. 

Zināmākais gadījums – Krievijas bobsleja un skeletona izlase, uz ko vairākkārt publiski norādījis arī ukraiņu skeletonists Vladislavs Heraskevičs.

Ministra atklāsmes

To, ka "darbs" ar šīm teritorijām notika, notiek un notiks arī turpmāk, uzstājoties pie galvenā krievu pasaules propagandista Vladimira Solovjova, bez jebkādiem aplinkiem apliecināja arī Krievijas sporta ministrs un reizē arī viņu olimpiskās komitejas prezidents Mihails Degtjarovs. "Gribu visus nomierināt. 2024. gadā ROC veica administratīvo reformu un likvidēja visas 89 olimpiskās padomes visos mūsu valsts reģionos, arī Novorosijā (Degtjarovs tā sauc četrus okupētos reģionus. – G. N.). Kas bija šīs olimpiskās padomes? Tie ir aptuveni 20 aktīvisti katrā reģionā, kam bija jānodarbojas ar olimpisko vērtību propagandu. Viņi "noēda" lielus finanšu līdzekļus, kuri noder tagad, kad nauda ir jāekonomē. Padomju likvidāciju neviens tobrīd nepamanīja, un tad tas nevienu neuztrauca, bet tagad tos, kas iedomājas, ka mēs atsakāmies no kādām teritorijām, varu nomierināt. Mēs ne no kādām teritorijām neesam atteikušies. Olimpiskā komiteja darbojas visā Krievijas teritorijā, kas ir nostiprināta konstitūcijā. Visus nomierinu – Krima ir mūsu, Novorosija ir mūsu. 

Vienkārši olimpiskā komiteja sakārtoja savu organizācijas struktūru, jo tās galvenais uzdevums ir cīnīties par mūsu sportistu tiesībām starptautiskajā arēnā, bet ar sporta attīstību visas valsts teritorijā nodarbojas Krievijas sporta ministrija,"

reālo lietu kārtību neslēpa Degtjarovs.

Šie okupantu valsts sporta funkcionāra izteikumi tika nosūtīti arī uz SOK, taču vienīgā reakcija, ko saņēma ukraiņu puse, bija divi teikumi, ka SOK turpinās monitorēt situāciju šajās teritorijās un nepieciešamības gadījumā pieņems lēmumus. Skaidrs, ka izdabāšana agresoriem nebeigsies, lai gan Krievija turpina integrēt okupēto teritoriju sportu savā sistēmā, tagad izmantojot nevis olimpisko komiteju, bet sporta federācijas, sporta skolas un jaunatnes organizācijas.

Pasaules čempiones iniciatīva

Visi tik "akli" kā SOK vadība tomēr nav. Cepuri nost pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas priekšā – viņa iniciēja sportistu vēstuli Starptautiskajai Volejbola federācijai (FIVB) ar lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās. Vēstuli parakstījis 19 valstu 81 sportists, no mūsējiem ne tikai Tīna Graudiņa, bet arī Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš.

"Ideja uzrakstīt vēstuli radās tajā pašā dienā, kad FIVB paziņoja par krievu pielaišanu sacensībām. Es zināju, ka, visticamāk, šādas vēstules nemainīs FIVB lēmumu, bet pateikt, ka mēs vismaz tam nepiekrītam, ir labāk nekā nepateikt neko. Klusums ir piekrišana, tāpēc labāk, lai viņi vismaz zina, ka mēs nepiekrītam," aģentūrai LETA sacīja Graudiņa.

Vēstuli parakstījuši sportisti no ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puertoriko, Spānijas, Šveices, Ukrainas un Vācijas. Sportiste norāda, ka no ASV parakstījuši tikai trīs spēlētāji, bet vienas Eiropas valsts pārstāvji līgumu dēļ ar savas valsts armiju parakstījās tikai tad, kad kļuva zināms, ka vēstule netiks sūtīta masu medijiem, jo līgumos ir atrunāts, ka šīs valsts sportisti nedrīkst publiski paust nostāju par starptautiskiem konfliktiem vai politiku.

Vēstulē cita starpā uzsvērts, ka Ukrainas sportisti trenējas pastāvīgā gaisa trauksmju un dzīvības briesmu atmosfērā un daudzi sportisti jau ir zaudējuši dzīvību. Savukārt uzbrukumus Ukrainas iedzīvotājiem, tostarp sportistiem, "veic Krievijas valdība – tā pati valdība, kas finansē un atbalsta Krievijas sportistus, izmantojot valsts iestādes".

Tiek uzsvērts, ka miers ir svarīgāks par tiesībām piedalīties sportā neatkarīgi no tautības un kara laikā augstākā vērtība ir cilvēka dzīvība. "Tā kā Krievija vairāk nekā četrus gadus konsekventi un neapdomīgi ir turpinājusi karu pret Ukrainu un turpina uzbrukumus pat šīs vēstules rakstīšanas brīdī, mēs neredzam pamatojumu uzņemt Krievijas sportistus atpakaļ globālajā sporta kopienā, kas iestājas par savstarpēju cieņu, mieru un solidaritāti," pamatots vēstulē.

Vēstules autori iebilst pret Krievijas sportistu dalību Profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) sacensībās, pret jebkādu Krievijas nacionālo simbolu, tostarp Krievijas karoga un nacionālo krāsu, izmantošanu un pret Krievijas sportistu reitinga punktu atjaunošanu un atļauju viņiem atgriezties sacensībās ar tādu pašu reitingu, kāds viņiem bija pirms četriem gadiem.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

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#karš #krievija #sacensības #sportisti
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