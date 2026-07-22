Ko "neredz" Koventrija un SOK?

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmums atcelt Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) diskvalifikāciju un atjaunot tās darbību savās rindās tika pamatots ar to, ka tā izslēgusi no savām rindām Ukrainas okupēto teritoriju – Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu – olimpiskās padomes.
Formāli tā ir, bet praksē nekas daudz nav mainījies, agresori joprojām šajās teritorijās aktīvi izvērš savu darbību arī sporta laukā, to nemaz neslēpjot. Tomēr SOK vadība uz Ukrainas puses sniegtajiem pierādījumiem piever acis.
Uzaicinājums Koventrijai
Nesen Ukrainas jaunatnes un sporta ministrs Matvijs Bidnijs, paužot sašutumu par SOK lēmumu, aicināja organizācijas vadītāju Kērstiju Koventriju ierasties Ukrainā, lai klātienē pārliecinātos, kāda šobrīd ir situācija kara plosītās valsts sportā. "Es vēlētos, lai viņa pastāv uz vilcienu platformām un paskatās, kā mūsu aizstāvji, pirms dodas uz fronti, atvadās no saviem bērniem. Es gribētu, lai Koventrijas kundze apmeklē mūsu sagrautās sporta akadēmijas un satiek mūsu jaunos sportistus, kuriem jātrenējas raķešu sirēnu pavadībā. Esmu drošs, ka pēc tam, kad to būsiet redzējis pats, jebkādas runas par "neitralitāti" vai "procedūras ievērošanu" beigtos," intervijā Vācijas televīzijas kanālam "Deutsche Welle" sacīja Bidnijs, uzsverot, ka SOK lēmums ir netaisnīgs pret katru sportistu, kurš spēlē pēc noteikumiem, un tā ir pilnīga necieņa pret simtiem Ukrainas sportistu, kurus nogalinājusi Krievija.
Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir nogalināti 688 Ukrainas sportisti un treneri, sagrauti un izpostīti 911 sporta infrastruktūras objekti.
Bidnijs arī atgādināja, ka tie ir maldi, ka okupētās teritorijas nav pakļautas integrācijai agresoru sporta sistēmā, uzsverot, ka okupanti sporta kontekstā ir tikai mainījuši juridisko ietvaru un tagad šo procesu pārvalda Krievijas sporta ministrija caur sporta veidu federācijām. SOK piever acis arī uz Krievijas valdības 2026. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 495, kuru parakstījis valdības vadītājs Mihails Mišustins. Dokumentā noteikts, ka sporta veidi, kas tiek piekopti okupētajās teritorijās, un organizācijas, kas pārrauga šos sporta veidus, tiek iekļautas Krievijas "bāzes sporta veidu" sistēmā.
No futbola līdz šaham un bērniem
Ukrainas puse par to, ka Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas okupētajās teritorijās, kā arī anektētajā Krimā notiek arī aktīva sporta dzīve, norādījusi vairākkārt. Jūnijā tika izsūtītas vēstules 35 starptautiskajām sporta federācijām un organizācijām, tostarp SOK, minot arī konkrētus gadījumus.
Futbolā Krievijas pēc spēka ceturtajā līgā – FNL 2 divīzijā – spēlē komandas ar nosaukumiem Doneckas "Šahtar" un Luhanskas "Zarja", lai gan vēsturiskie klubi ar šādiem pašiem nosaukumiem joprojām spēlē arī Ukrainas futbola premjerlīgā. Tāpat FNL 2 divīzijā ir vairākas komandas no Krimas, kas tur spēlē praktiski pēc pussalas aneksijas 2014. gadā. Formāli jaunizveidotās Doneckas un Luhanskas komandas mājas spēles neaizvada minētajās pilsētās, pirmie spēlē Taganrogā, otrie Adamovkā stadionā ar nosaukumu "Sporta angārs", taču to identitāte – nosaukums, logotips, krāsas – norāda, no kurām pilsētām tās nāk.
Okupētajā Mariupolē notikušas skolu spartakiādes sacensības vieglatlētikā, volejbolā, futbolā un vēl vairākos sporta veidos. Tās organizēja okupācijas administrācija, bet sacensību uzvarētāji pēc tam devās uz sacensībām Krievijā, pārstāvot okupēto teritoriju kā Krievijas reģionu. Šie pasākumi tiek finansēti Krievijas programmās Ukrainas okupēto teritoriju integrācijai.
Ukraiņu žurnālistu izmeklēšanā atklājās, ka vairāk nekā 550 bērnu no okupētajām teritorijām ir iesaistīti Krievijas jauniešu organizācijā "Junarmija" ("Jaunā armija"), kas regulāri rīko sporta sacensības, orientēšanās un militāri sportiskus turnīrus. Šie pasākumi tiek izmantoti kā militāri patriotiskās audzināšanas sastāvdaļa. "Junarmijas" šūniņas darbojas vismaz 17 okupētajās kopienās.