Šomēnes ar Jelgavā uzstādīto videokameru palīdzību izdevies identificēt un aizturēt vairākus pilsētas puķu bojātājus.
Svētdien, 12. jūlijā, ap plkst. 13 pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas fiksēts likumpārkāpums — kāda persona piesavinājās puķu podu, kas kā dekorācija bija novietots uz bibliotēkas āra palodzes. Pašvaldības policijas darbinieki, mērķtiecīgi pārskatot videonovērošanas sistēmas arhīva ierakstus, identificēja konkrēto likumpārkāpēju.
Pievēršot pastiprinātu uzmanību personas pazīmēm pilsētas videonovērošanas kamerās, pārkāpējs pēc divām dienām pamanīts publiskā vietā, un informācija nekavējoties nodota Pašvaldības policijas patruļpolicijas ekipāžai, kas personu operatīvi aizturēja un nodeva Valsts policijai (VP) turpmāko procesuālo darbību veikšanai un atbildības noteikšanai.
Savukārt 13. jūlija naktī Jāņa Čakstes bulvārī tika fiksēts cits vandaļu nodarījums — trīs personas sabojāja pilsētas puķu podus, izraujot ziedus un izārdot zemi, tādējādi nodarot materiālos zaudējumus aptuveni 300 eiro apmērā. Dienu pēc incidenta, analizējot fiksētās pazīmes, viena no aizdomās turētajām personām tika pamanīta pilsētas kamerās.
Iegūtā informācija nekavējoties tika nodota Pašvaldības policijas patruļpolicijas ekipāžai, kas personu operatīvi aizturēja un nodeva VP turpmāko procesuālo darbību veikšanai un atbildības noteikšanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu